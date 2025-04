În ultima etapă din Serie A, Inter a pierdut pe terenul celor de la Bologna, scor 0-1, iar echipa lui Simone Inzaghi a fost egalată la puncte de Napoli, care a trecut în această rundă de Monza, 1-0.

Inter - Napoli, baraj pentru titlu dacă termină la egalitate de puncte



În cazul în care Inter și Napoli vor încheia la egalitate de puncte, nu se vor lua în calcule criterii de departajare precum meciurile directe sau golaverajul, ci se va disputa un meci de baraj pentru stabilirea campioanei.



Această prevedere din regulament a fost introdusă din sezonul 2022/2023, iar campioana din Italia a mai fost stabilită o singură dată în urma unui baraj. Se întâmpla tocmai în 1964, când Bologna învingea Inter cu 2-0, scrie Gazzetta dello Sport.



Un eventual baraj Inter - Napoli se va disputa într-o manșă unică. În cazul în care va fi egalitate după 90 de minute, se va trece direct la loviturile de departajare.



Cele mai mari șanse pentru a găzdui acest duel de baraj le are Inter. Conform regulamentului, o astfel de partidă se dispută în mod normal pe terenul formației care are avantaj în meciurile directe (Inter și Napoli au încheiat la egalitate ambele jocuri, 1-1) sau care are un golaveraj superior (+40 pentru Inter acum și +27 pentru Napoli).



Totuși, există și varianta ca partida să aibă loc pe un stadion neutru, cum ar fi Stadio Olimpico. Asta dacă Inter, spre exemplu, va avea terenul suspendat la momentul respectiv.



O dată pentru partida de baraj nu este încă stabilită, însă cel mai probabil partida ar fi programată în ultima săptămână din luna mai.

Ce meciuri mai are de disputat Inter



Etapa 34: AS Roma (acasă)

Etapa 35: Verona (acasă)

Etapa 36: Torino (deplasare)

Etapa 37: Lazio (acasă)

Etapa 38: Como (deplasare)



Ce meciuri mai are de disputat Napoli