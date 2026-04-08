Inter a luat decizia în cazul lui Cristi Chivu: "Niciodată nu s-a mai întâmplat asta!"

Duminică seară, Inter a obținut o victorie clară contra lui AS Roma, scor 5-2. "Nerazzurrii" au încheiat etapa cu 7 puncte avans față de Napoli și 8 puncte în fața lui AC Milan. Urmăritoarele lui Inter au făcut rocada în clasament, după ce Napoli a câștigat meciul direct de luni (1-0).

Gazzetta dello Sport: Cristi Chivu va semna prelungirea cu Inter în iunie

În ediția de miercuri, Gazzetta dello Sport anunță cu certitudine că Inter îi va prelungi contractul lui Cristi Chivu cu încă un sezon, până în iunie 2028.

Ziarul italian scrie că discuțiile dintre cele două părți nu au început încă, însă "nu există nicio îngrijorare", iar noua înțelegere ar urma să fie semnată după finalul sezonului, undeva în luna iunie.

Gazzetta explică și de ce Inter nu vrea să amâne mai mult prelungirea înțelegerii lui Chivu: "E un pas necesar. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca un antrenor campion să se prezinte în cantonamentul de vară cu un contract care să expire peste doar câteva luni".

Pe lângă aspectul referitor la contractul antrenorului, conducerea lui Inter și Cristi Chivu vor pune la punct strategia de transferuri din vară. Aproximativ 40 de milioane de euro ar urma să fie bugetul pentru achiziții, însă ar putea crește semnificativ dacă jucători precum Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Davide Fratessi sau Luis Henrique vor fi vânduți.

Gazzetta dello Sport prezintă și câteva dintre țintele pe care Inter le-ar fi stabilit deja pentru mercato din vară: portarul Guglielmo Vicario (Tottenham), fundașul Marco Palestra (Atalanta, împrumutat acum la Cagliari), mijlocașul central Manu Kone (AS Roma) sau extrema dreaptă Moussa Diaby (Al Ittihad).