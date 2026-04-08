Inter a luat decizia în cazul lui Cristi Chivu: "Niciodată nu s-a mai întâmplat asta!"

Duminică seară, Inter a obținut o victorie clară contra lui AS Roma, scor 5-2. "Nerazzurrii" au încheiat etapa cu 7 puncte avans față de Napoli și 8 puncte în fața lui AC Milan. Urmăritoarele lui Inter au făcut rocada în clasament, după ce Napoli a câștigat meciul direct de luni (1-0).
Gazzetta dello Sport: Cristi Chivu va semna prelungirea cu Inter în iunie
În ediția de miercuri, Gazzetta dello Sport anunță cu certitudine că Inter îi va prelungi contractul lui Cristi Chivu cu încă un sezon, până în iunie 2028.
Ziarul italian scrie că discuțiile dintre cele două părți nu au început încă, însă "nu există nicio îngrijorare", iar noua înțelegere ar urma să fie semnată după finalul sezonului, undeva în luna iunie.
Gazzetta explică și de ce Inter nu vrea să amâne mai mult prelungirea înțelegerii lui Chivu: "E un pas necesar. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca un antrenor campion să se prezinte în cantonamentul de vară cu un contract care să expire peste doar câteva luni".
Pe lângă aspectul referitor la contractul antrenorului, conducerea lui Inter și Cristi Chivu vor pune la punct strategia de transferuri din vară. Aproximativ 40 de milioane de euro ar urma să fie bugetul pentru achiziții, însă ar putea crește semnificativ dacă jucători precum Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Davide Fratessi sau Luis Henrique vor fi vânduți.
Gazzetta dello Sport prezintă și câteva dintre țintele pe care Inter le-ar fi stabilit deja pentru mercato din vară: portarul Guglielmo Vicario (Tottenham), fundașul Marco Palestra (Atalanta, împrumutat acum la Cagliari), mijlocașul central Manu Kone (AS Roma) sau extrema dreaptă Moussa Diaby (Al Ittihad).
10 mai, ziua în care Cristi Chivu poate deveni campion cu Inter
Marți, tot Gazzetta dello Sport a prezentat o coincidență interesantă. Lazio, echipa care a privat-o practic pe Inter de titlul de campioană în sezonul trecut, ar putea fi acum adversara echipei lui Chivu în meciul la finalul căruia "nerazzurrii" să obțină trofeul din punct de vedere matematic.
"Anul trecut, Maurizio Sarri a fost arbitru în titlul câștigat de Napoli. Remiza cu 2-2 de pe San Siro, obținută după penalty-ul transformat de Pedro în ultimele minute, i-au privat pe elevii lui Inzaghi de ocazia de a o depăși pe Napoli, care a făcut doar 0-0 contra Parmei lui Chivu.
Acum, dacă Inter câștigă tot până la final, ar putea sărbători titlul chiar împotriva lui Lazio, pe Olimpico. Totul, în jurul datei de 10 mai.
Scenariul este următorul: Inter are nevoie de 15 puncte pentru a câștiga titlul. Nu e un număr simplu, dar programul ajută. Dacă Inter și Napoli câștigă fiecare meci, Chivu ar rămâne cu 7 puncte avans și 3 meciuri rămase de jucat. O victorie cu Lazio ar însemna titlul - primul pentru Chivu ca antrenor și al patrulea, în total, la Inter, având în vedere cele trei ca jucător", a scris Gazzetta dello Sport.
Partida dintre Lazio și Inter se va juca în weekend-ul 9-10 mai, în runda cu numărul 36 din Serie A. În prezent, echipa condusă de Maurizio Sarri ocupă locul 9.
Cum arată programul lui Inter până la finalul sezonului
- Etapa 32: Como (deplasare)
- Etapa 33: Cagliari (acasă)
- Etapa 34: Torino (deplasare)
- Etapa 35: Parma (acasă)
- Etapa 36: Lazio (deplasare)
- Etapa 37: Verona (acasă)
- Etapa 38: Bologna (deplasare)
Cum arată programul lui Napoli până la finalul sezonului
- Etapa 32: Parma (deplasare)
- Etapa 33: Lazio (acasă)
- Etapa 34: Cremonese (acasă)
- Etapa 35: Como (deplasare)
- Etapa 36: Bologna (acasă)
- Etapa 37: Pisa (deplasare)
- Etapa 38: Udinese (acasă)
Cum arată programul lui AC Milan până la finalul sezonului
- Etapa 32: Udinese (acasă)
- Etapa 33: Verona (deplasare)
- Etapa 34: Juventus (acasă)
- Etapa 35: Sassuolo (deplasare)
- Etapa 36: Atalanta (acasă)
- Etapa 37: Genoa (deplasare)
- Etapa 38: Cagliari (acasă)
Clasamentul din Serie A