Transferul lui Ronaldo la Juventus, criticat de seful lui Bayern: "Noi nu investim atatia bani intr-un jucator de 33 de ani!"

Bayern e impotriva transferurilor pe sume mari.

Presedintele clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, a opinat in privinta transferului portughezului Cristiano Ronaldo la Juventus Torino ca nu ar fi investit o asemenea suma intr-un jucator de 33 ani, relateaza AS.

Real Madrid a acceptat sa se desparta de vedeta sa Cristiano Ronaldo in aceasta vara in schimbul sumei de 117 milioane euro.



''Transferul lui Cristiano este cel care a atras cea mai mare atentie. Inteleg. Este un jucator care a castigat totul cu Real Madrid in ultimii ani. A fost cinci ani cel mai bun jucator din lume. Problemele de marketing au jucat un rol important in acest transfer. Cu toate astea, noi la Bayern nu investim atatia bani intr-un jucator de 33 ani'', a declarat fostul international german pentru ziarul munchenez TT.

Rummenigge a adaugat ca, fara indoiala, Juventus a luat in considerare si impactul pozitiv pe care un asemenea transfer il va avea in Serie A: ''Am fost surprins ca omologul meu Andrea Agnelli a decis sa se implice in aceasta operatiune. In Italia a fost ovationat. Din punctul de vedere al lui Juventus, transferul are sens. Iar fotbalul italian a pierdut teren in ultimul timp. Cu acest mare acord, italienii spera sa recastige atentia lumii fotbalului''.