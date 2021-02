"Daca o sa inteleaga asta, o sa fie fotbalist! Doar asa ajunge mare!" Sfaturile primite de 'BIJUTERIA' Popescu pentru a prinde un transfer de milioane

Tanarul Octavian Popescu, noua senzatie a fotbalului romanesc, a fost laudat de un fost jucator de la FCSB.

Fost jucator la FCSB, intre 2018 si 2020, perioada in care a jucat in 20 de partide, Roman a vorbit despre noua 'perla' a fotbalului romanesc, pe care il vede chiar la nationala de seniori a Romaniei.

"Imi place foarte mult Octavian Popescu. E un tanar foarte talentat si il vad si la echipa nationala de seniori. Macar un an de zile sa joace bine si apoi sa se vorbeasca de transferuri si alte lucruri.

Patronul vorbeste, se vorbeste in presa si la televizor mult despre el si cu siguranta nu ii face bine, pentru ca el de abia a inceput sa joace acolo. Are nevoie de liniste si timp. Ca un sfat, el trebuie sa fie la fel de serios si sa nu o ia pe o cale gresita pentru ca Bucurestiul nu e ca un alt oras de provincie! Daca intra intr-un anturaj gresit, atunci cu siguranta nu o sa fie bine pe teren.



Tine de fiecare in parte. Eu sunt la fel si la Washington si la Paris! Ai 15 ani de fotbal in care trebuie sa dai totul ca sa reusesti. Daca o sa inteleaga asta o sa fie fotbalist. Doar asa ajungi mare", a declarat Mihai Roman, pentru Fanatik.

Format la Regal Sport, Octavian Popescu poate juca extrema stanga sau in spatele atacantului, insa in ultimele partide a fost introdus de Toni Petrea in banda dreapta.