Duminică seară, Genoa a reușit o primă repriză foarte bună pe terenul lui Napoli, iar la pauză conducea cu 1-0 grație golului înscris de Jeff Ekhator. Liderul din Serie A a revenit însă în partea secundă, când Anguissa și Hojlund au înscris și au adus o victorie cu 2-1 pentru Napoli.

Patrick Vieira: "Diferența dintre Napoli și Genoa? Cele 200 de milioane din mercato"



Patrick Vieira, antrenorul celor de la Genoa, a spus după meci că diferența a fost făcută de calitatea individuală a jucătorilor. Clubul lui Dan Șucu a investit doar 500.000 de euro în transferurile din această vară, în timp ce Napoli a plătit 115 milioane de euro și a atras și un nume uriaș liber de contract, Kevin De Bruyne.



"Sunt mândru de prestația echipei mele. Intrarea lui De Bruyne pe teren a schimbat jocul, iar diferența dintre cele două echipe a fost evidentă la capitolul schimbărilor.



Acest meci ne dă încredere. Am jucat cu multă intensitate și agresivitate, dar diferența a fost făcută de cele 200 de milioane de euro pe care Napoli le-a cheltuit în fereastra de transferuri. Totuși, dacă vom continua să jucăm așa, cred că vor veni și punctele", a spus Vieira.



Accidentat, Nicolae Stanciu nu a făcut parte din lotul celor de la Genoa pentru meciul cu Napoli. Mijlocașul a ratat și convocarea la naționala României pentru partidele cu Moldova și Austria.

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, Genoa va avea un program mai accesibil. Până la finalul lunii octombrie, trupa lui Vieira va înfrunta Parma (acasă), Torino (deplasare) și Cremonese (acasă).

