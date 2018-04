FOTO | Jucatorii lui Udinese au intrat pe teren purtand fiecare alt tricou! Motivul pentru care au recurs la acest gest

Fiecare jucator al lui Udine a imbracat cate un tricou, reprezentand echipamentele pe care echipa le-a avut in ultimele 11 sezoane. Tricourile au fost cu dungi albe si negre, insa nu au fost identice. Scopul a fost unul caritabil.

Echipamentele au fost scoase la licitatie imediat dupa meci, iar suma stransa va ajunge la fani.

Udinese taking to the field in 11 different shirts from the past today... (allowed as shirts just have to be distinguishable from opponents) some different for a standard charity shirt! pic.twitter.com/DG6gQ1HtM3