Fotbalist de la o echipă de Champions League din Serie A, găsit dopat!

Fotbalistul argentinian Jose Luis Palomino, legitimat la Atalanta, a fost depistat pozitiv, marţi, cu o substanţă interzisă.

Jucătorul a fost suspendat provizoriu de tribunalul antidoping din Italia. El a fost găsit dopat cu un metabolit de clostebol, scrie news.ro.

Palomino, fundaș central în vârstă de 32 de ani aflat de cinci sezoane la Atalanta, a evoluat cu gruparea italiană inclusiv în Liga Campionilor, acolo unde a și înscris în ultima ediție, într-un 3-3 cu Young Boys Berna în faza grupelor.

Atalanta's Jose Palomino has failed a surprise doping test, report ANSA. The player has been suspended by the National Anti-Doping Court.https://t.co/x7EuCIUBGs