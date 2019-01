Recordul lui Messi a PICAT! Motivul pentru care argentinianul are doar 399 de goluri, nu 400! 

Marca a cautat in arhiva si a descoperit ca Leo Messi nu a ajuns inca la golul 400.

Messi a devenit primul jucator din istorie care a marcat 400 de goluri in La Liga si a sarbatorit in meciul cu Eibar, scor 3-0 pentru Barcelona.

Cotidianul Marca a verificat insa mai bine si anunta ca Messi are in realitate doar 399 de reusite. In sezonul 2012/2013, Messi s-a bucurat pentru un gol contra lui Bilbao, insa arbitrul Mateu Lahoz l-a trecut drept autogol, un sut trimis de argentinian fiind deviat decisiv in proprie poarta de fundasul Amorebieta.

Un gol similar s-a petrecut tot intr-un meci dintre Bilbao si Barcelona, cand arbitrul a trecut drept autogol Pique la un sut trimis de Fernando Llorente, in seszonul 2011/2012.

Messi e oricum cel mai mare marcator din istoria Spaniei si va reusi cu siguranta si golurl 400, scrie Marca. El l-a intrecut deja pe Gerd Muller, cu 365 de reusite pentru Bayern si pe Jimmy Greaves, care a marcat tot atatea goluri pentru Chelsea, Tottenham si West Ham.

Doar trei jucatori au marcat mai mult decat Messi in Europa, insa cu mult timp in urma.

Josef Bican (Czechoslovakia 1931–55): 500

Jimmy McGrory (Scotland 1922–38): 410

Stjepan Bobek (Yugoslavia 1945–58): 403