E cel mai bun din Europa! Record SENZATIONAL al lui Cristiano Ronaldo: E peste orice alt jucator

Cristiano Ronaldo e numarul 1 in fotbalul european!

Starul portughez nu are pereche in Europa si face senzatie si in campionatul italian.

Daca in Serie A Cristiano Ronaldo a marcat 8 goluri, acesta stabileste un alt record senzational in randul campionatelor europene in acest sezon.

"Cristiano Ronaldo a participat activ la 108 suturi ale celor de la Juventus in acest sezon de Serie A, cu cel putin 28 mai multe decat orice alt jucator din primele cinci cele mai importante campionate europene in sezonul 2018/2019", scriu cei de la Opta.

Portughezul s-a integrat foarte bine la noul sau club, Juventus Torino, acolo unde a plecat in aceasta vara dupa ce s-a despartit de Real Madrid.