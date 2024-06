După ce s-a speculat că Rațiu va ajunge la Genoa, președintele clubului a dat verdictul!

Cu toate acestea, clubul italian a oferit o reacție surprinzătoare și a negat orice interes pentru jucătorul român.

În contextul speculațiilor din presa spaniolă, publicația AS a scris că mai multe echipe europene, printre care Brighton și Genoa, ar fi interesate pe serviciile fundașului lateral în vârstă de 26 de ani.

„Mai multe echipe de top din Europa, printre care Brighton și Genoa, s-au interesat de Andrei Rațiu”, notau cei de la AS, acum câteva zile.

Cum a reacționat președintele clubului italian

Andrez Blazquez, CEO-ul celor de la Genoa, a negat vehement posibilul interes pentru fundașul român. Ba mai mult, a declarat că nici nu a auzit numele "Andrei Rațiu" vreodată.

„Nu am auzit niciodată de el, îmi pare rău. Repet, nu am auzit în viața mea despre acest jucător. Nu am ce comenta mai mult. Sper că am fost destul de clar”, a declarat Blazquez, conform GSP.

Ce a scris presa engleză despre Rațiu

În a doua rundă din faza grupelor de la Campionatul European din Germania, Belgia și România s-au întâlnit sâmbătă seară pe stadionul "RheinEnergieStadion" din Köln.

După ce România a fost foarte aproape de a înscrie, Kevin De Bruyne a inițiat un contraatac rapid. Jurnaliștii de la The Athletic au descris sarcastic momentul.

"Incredibil! Mai întâi, primim pasa serii de la Răzvan Marin către Andrei Rațiu, doar pentru ca fundașul drept român să trimită mingea în tribune. România aproape că a dat gol, doar pentru ca De Bruyne să scape pe contraatac... până când Marius Marin l-a atacat ca la rugby", au scris jurnaliștii de la The Athletic.