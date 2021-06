Doliu in fotbal! Un fost jucator de la AC Milan s-a sinucis. Cauza cutremuratoare pentru care si-a luat zilele

Seid Visin, un fost fotbalist de la AC Milan, s-a sinucis la varsta de doar 20 de ani.

Seid Visin, jucator de origine etiopiana, a fost adoptat de o familie din Italia. Problemele cauzate de abuzurile rasiale la care a fost supus l-au facut sa-si puna capat zilelor.

"Nu sunt un imigrant. Am fost adoptat cand eram copil. Imi aduc aminte ca toata lumea ma iubea. Oriunde ma aflam, oriunde mergeam, lumea ma trata cu bucurie, respect si curiozitate. Acum, pare ca totul este invers. Am reusit sa-mi gasesc un loc de munca, dar a trebuit sa-l parasesc pentru ca multi oameni, in special cei batrani, refuzau sa fie serviti de catre mine. De parca nu ma simteam indeajuns de prost, ma considerau pe mine responsabil de faptul ca multi tineri italieni nu au un job.

Ceva s-a schimbat in interiorul meu. Era ca si cum imi era rusine ca sunt negru sau voi fi considerat pe nedrept imigrant. De parca trebuia sa le demonstrez oamenilor care nu ma cunosteau ca sunt ca ei, un italian alb.

Am facut si eu glume proaste despre persoanele de culoare si imigranti pentru a evidentia ca eu nu sunt unul dintre ei. Dar era vorba de frica. Frica de ura pe care o vad in ochii oamenilor fata de imigranti.

Nu vreau sa cersesc mila sau durere, ci doar sa imi reamintesc ca suferinta prin care am trecut este doar o picatura dintr-un ocean fata de cei care prefera sa moara decat sa traiasca o viata de iad, plina de suferinta", a fost mesajul transmis in scrisoarea lasata de Seid Visin, potrivit publicatiei italiene Corriere della Sera.

Seid a inceputul fotbalul la grupele de juniori ale lui AC Milan, acolo unde a fost coleg de camera si cu Gianluigi Donnarumma. A mai trecut apoi a trecut pe la Benevento, inainte sa se retraga complet din fotbal in decembrie 2015.