"Nu a existat nicio oferta pentru Xavi!" Dezvaluire de ULTIMA ORA din interiorul Barcelonei! Ce spune un oficial al catalanilor

Un oficial al Barcelonei a spus ca Xavi nu a fost ofertat de club.

Eric Abidal, fostul jucator al Barcelonei si actual director tehnic al acestora, a vorbit intr-un interviu acordat celor de la sport.es despre zvonurile conform carora Xavi a fost aproape sa semneze cu Barcelona, dupa demiterea lui Valverde.

"Nu a fost nicio oferta. Daca o are, permiteti-mi sa o vad pentru ca eu nu am vazut-o. La prima intalnire pe care am avut-o, Xavi a ascultat ce am avut de spus, iar la a doua a trebuit sa ne spuna ce are el de gand. In presa au aparut mai mult lucruri politice, iar eu nu fac asta. Vorbesc doar despre fotbal si in presa au aparut mult mai putine lucruri decat am vorbit noi", a spus Abidal.

"Xavi nu are experienta necesara"

Eric Abidal a vorbit si despre motivul pentru care nu a existat nicio oferta pentru Xavi. Directorul Tehnic spune ca in acest motiv nu este timpul potrivit ca el sa preia postul de antrenor al echipei:

"Nu are atata experienta. Este adevarat ca face parte din casa noastra, dar decizia trebuie sa fie una tactica si nu una sentimentala. Poate nu este momentul lui. Clubul a optat pentru Quique Seetien pentru urmatorii doi ani si suntem foarte increzatori in el. Usa pentru Xavi va fi mereu deschisa", a mai spus Abidal.