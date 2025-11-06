Daniele De Rossi (42 de ani), legenda celor de la AS Roma, va pregăti echipa în perioada următoare și va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. ”Grifonul” a avut un start dificil de sezon și a fost chiar pe ultimul loc în Serie A.



În ultima etapă, Genoa a reușit să câștige pe terenul lui Sassuolo cu 2-1 și a urcat pe locul 18. A fost prima victorie a echipei în noul sezon.



Daniele De Rossi, noul antrenor de la Genoa



În cursul zilei de joi, 6 noiembrie, echipa de pe ”Luigi Ferraris” a oficializat instalarea noului antrenor prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare.



”Genoa CFC anunță că i-a încredințat lui Daniele De Rossi conducerea tehnică a echipei de seniori. Noul antrenor s-a întâlnit deja cu jucătorii din lot și va conduce antrenamentul programat în această după-amiază la Centrul Sportiv Signorini.



Prezentarea în fața presei, alături de Diego Lopez, directorul sportiv al clubului, va avea loc vineri, la sediul din Villa Rostan, începând cu ora 14:00, fiind combinată cu conferința de presă premergătoare meciului”, a transmis Genoa.

