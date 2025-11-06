OFICIAL Daniele De Rossi, noul antrenor al lui Dan Șucu de la Genoa! Când va debuta

Daniele De Rossi, noul antrenor al lui Dan Șucu de la Genoa! Când va debuta Serie A
După ce l-a dat afară pe Patrick Vieira de la Genoa, Dan Șucu și-a ales un alt antrenor ”cu nume” pentru salvarea de la retrogradare.

Daniele de RossiGenoa
Daniele De Rossi (42 de ani), legenda celor de la AS Roma, va pregăti echipa în perioada următoare și va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. ”Grifonul” a avut un start dificil de sezon și a fost chiar pe ultimul loc în Serie A.

În ultima etapă, Genoa a reușit să câștige pe terenul lui Sassuolo cu 2-1 și a urcat pe locul 18. A fost prima victorie a echipei în noul sezon.

Daniele De Rossi, noul antrenor de la Genoa

În cursul zilei de joi, 6 noiembrie, echipa de pe ”Luigi Ferraris” a oficializat instalarea noului antrenor prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare.

”Genoa CFC anunță că i-a încredințat lui Daniele De Rossi conducerea tehnică a echipei de seniori. Noul antrenor s-a întâlnit deja cu jucătorii din lot și va conduce antrenamentul programat în această după-amiază la Centrul Sportiv Signorini.

Prezentarea în fața presei, alături de Diego Lopez, directorul sportiv al clubului, va avea loc vineri, la sediul din Villa Rostan, începând cu ora 14:00, fiind combinată cu conferința de presă premergătoare meciului”, a transmis Genoa.

Noul antrenor de la Genoa va debuta în următoarea etapă din Serie A, pe care echipa lui Șucu o va disputa pe teren propriu cu ultima clasată Fiorentina.

În cazul unui succes, ”Grifonul” se va distanța, momentan, de zona retrogradabilă din campionatul Italiei.

