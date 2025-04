Genoa a învins Udinese, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-0, în runda cu numărul 31 din Serie A. Unicul gol al meciului a fost înscris de Alessandro Zanoli, în minutul 77.

Genoa e ca și salvată de la retrogradare după victoria cu Udinese



Udinese a înscris pentru 1-1 în minutul 90+4, însă reușita lui Rui Modesto a fost anulată pentru un ofsaid.



Grație victoriei de vineri seară, Genoa a ajuns la 38 de puncte, nu mai puțin de 15 peste Empoli, ocupanta primei poziții retrogradabile. Formația patronată de Dan Șucu și-a asigurat practic un nou sezon în Serie A.



"Cred că am făcut un nou pas înainte pentru salvate. Din punct de vedere matematic, încă nu suntem salvați, dar am făcut un pas în față.



Nu e deloc ușor să câștigi astfel de meciuri, dar am rămas concentrați, am respectat structura și am marcat un gol meritat în actul secund. Am luat șase puncte în acest sezon de la Udinese, iar asta e foarte important", a spus antrenorul celor de la Genoa, Patrick Vieira, după meci.

În luna aprilie, Genoa va mai înfrunta Verona, Lazio și Como, în timp ce în mai sunt programate ultimele dueluri ale sezonului, cu AC Milan, Napoli, Atalanta și Bologna.

VIDEO Rezumat Genoa - Udinese 1-0