Cristiano Ronaldo a anuntat cand se retrage: "Vreau sa ma dedic afacerilor" Veste proasta pentru Juventus

Cristiano Ronaldo nu isi mai prelungeste contractul cu Juventus Torino.

La 34 de ani, Cristiano Ronaldo se gandeste deja la retragere. Contractul sau cu Juventus expira in 2022 si nu vrea sa-l mai prelungeasca. Nici un contract intr-o destinatie exotica nu ii surade lui Ronaldo. Portighezul vrea sa se dedice afacerilor si s-a obisunit deja cu gandul ca nu mai are mult timp de petrecut pe teren.

"Probabil o sa ma retrag intr-un an sau doi. Inca mai iubesc fotbalul. Ador sa-i distrez pe oameni, iar oamenii il iubesc pe Cristiano. Nu conteaza varsta, e despre mentalitate. In ultimii cinci ani am inceput sa ma gandesc la mine in afara fotbalului. Cine stie ce se va intampla, poate intr-un an sau doi", a spus Cristiano Ronaldo pentru Sport Bible.

Cristiano Ronaldo ramane unul dintre cei mai buni jucatori din lume, iar in 2016 Nike i-a oferit contract pe viata cum doar Michael Jordan si LeBron James au mai primit. Portughezul vrea sa se dedice afacerilor dupa retragere. "Nu vreau sa imit pe nimeni. Trebuie sa incerci sa fii tu insuti, dar poti sa iei exemple, nu dor din fotbal, ci si din Formula 1, NBA, UFC, orice. Am o etica de munca similiara cu a lor. Chiar si sefii marilor companii trebuie sa fie tot timpul motivati sa lucreze din greu ca sa obtina lucruri marete", a spus Ronaldo.