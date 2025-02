Cristi Chivu va debuta pe banca Parmei cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Bologna (locul 8), sâmbătă, de la ora 16:00, în runda cu numărul 26 din Serie A.

Chivu îl înlocuiește pe Fabio Pecchia (51 de ani), antrenorul demis de la Parma după doi ani și jumătate pe banca tehnică.

Parma se află pe loc retrogradabil, 18, cu doar 20 de puncte strânse în primele 25 de etape.

Cristi Chivu, prezentat la Parma: "Plăcut surprins de faptul că Parma a avut curajul de a mă contacta și de a mă alege"

În debutul conferinței de presă, Chivu a vorbit despre modul în care a fost contactat de Parma și despre ceea ce crede că îi lipsește echipei în momentul de față.



"Am fost plăcut surprins de faptul că Parma a avut curajul de a mă contacta și de a mă alege. Primele zile sunt foarte solicitante pentru că trebuie să cunoști o mulțime de oameni, însă prioritatea este echipă. Trebuie să îmi cunosc jucătorii și să pregătim meciul următor.



Mă bucur că am ajuns la un club cu ambiții mari și cu un proiect important. Echipa este plină de jucători tineri de calitate, iar noi trebuie să îi ajutăm să crească. Acum lipsește încrederea din cauza ultimelor rezultate, însă obiectivul meu este tocmai acela de a le reda încrederea și curajul. Încrederea pentru jucătorii tineri contează enorm, iar jucătorii mei sunt cei mai buni", a spus Chivu.

Fostul căpitan al naționalei României nu a vrut să ofere prea multe detalii referitoare la stitlul său de joc. Chivu a fost întrebat și despre Adrián Bernabé (23 de ani), talentatul mijlocaș spaniol al Parmei.

"Nu vă voi spune stilul meu de joc pentru că nu vreau să-i dezvălui lui Vincenzo Italiano prea multe. Bologna este o echipă excelentă, care are deja un stil de joc bine stabilit. Fiecare meci e complicat în Serie A.



Bernabe este un jucător talentat, de calitate. Trebuie să îl mai cunosc, însă știu deja că e un mijlocaș complet, care poate juca în mai multe sisteme. Misiunea mea este să-i ofer rolul în care se simte cel mai bine", a mai spus Chivu.

Întrebat ce a făcut din vară și până în prezent, când a fost liber de contract după despărțirea de Inter Primavera, Chivu a răspuns: "În aceste luni am învățat și am călătorit foarte mult. Am văzut foarte multe meciuri, am revenit la activitatea de analist UEFA la meciurile din Champions League. Este o meserie frumoasă care îți permite să studiezi noile tendințe din fotbal".

Chivu: "Toată lumea trebuie să participe pe ambele faze"

Întrebat cum a găsit echipa din punct de vedere fizic, Chivu s-a referit mai mult la partea mentală, considerând că aici suferă Parma în prezent.



"În primul rând, avem nevoie de puncte. Dacă vom câștiga, atunci totul va fi mai simplu. E nevoie de mai mult decât s-a făcut până acum.



Este nevoie ca fiecare jucător să fie responsabil și să arate dorința de a rămâne în Serie A. Va trebui să lucrăm și la aspectul fizic, însă aspectul mental este mai important acum.



Când se schimbă antrenorul, fiecare jucător vrea să demonstreze ceva. Observ că există dorința de a se schimba situația. Ce contează cel mai mult acum e rezultatul de sâmbătă. Pe faza defensivă trebuie să ne apărăm în 11, nu în 3 sau 4. Toți sunt responsabili, atât în atac, cât și în apărare. Toată lumea trebuie să participe pe ambele faze", a spus Chivu.

Chivu: "Ce am văzut la Dennis Man la începutul sezonului nu e suficient. Vreau mai mult"

Jurnaliștii italieni l-au întrebat pe Chivu și despre Dennis Man, internaționalul român care nu a mai marcat din decembrie pentru Parma și traversează o perioadă modestă.

"Dennis, la fel ca ceilalți, trebuie să muncească mult și să arate responsabilitate. Este un jucător important, însă se află într-un declin din luna decembrie. Obiectivul nostru este să îl readucem în formă și să redevină jucătorul pe care îl știam.



Ce am văzut de la el la începutul sezonului nu este suficient. Vreau mai mult de la Man pentru că știu că are potențial", a mai spus Chivu.