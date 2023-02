Fost câștigător de Champions League și cu o carieră impresionantă, Chivu a avut ocazia de a antrena pentru prima oară în cariera sa la nivel de seniori.

Cristi Chivu a refuzat oferte din Serie B!

Cristi Bobar, președintele de la CSM Reșița, a dezvăluit că fostul fundaș a refuzat oferte din Serie B și are un plan foarte bine pus la punct.

„E un tip foarte echilibrat, probabil cel mai echilibrat jucător pe care l-am cunoscut eu. Tot timpul a spus că își dorește să antreneze în prima fază copiii, deși avea oferte foarte multe din țară, din Liga 1, înainte să se mute din nou în Italia. Chiar acum, zilele trecute, am aflat că a refuzat câteva echipe din Serie B.

El își dorește să antreneze Interul la un moment dat, cred că are toate șansele. În ultima discuție pe care am avut-o cu el mi-a spus cât e de ordonat programul acolo, chiar dacă este respectat de toată lumea în Milano, este la program”, a spus Cristi Bobar, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

VIDEO - Cristi Bobar, despre Chivu la ”Poveștile Sport.ro”

De trei ori campion în Italia, de trei ori câștigător al Cupei Italiei și câștigător de Champions League în 2010, cu Jose Mourinho antrenor, Cristi Chivu s-a retras în 2014, după ce a bifat în cariera sa echipe precum Ajax Amsterdam, AS Roma sau Inter Milano.

A lucrat, mai întâi, în cadrul UEFA, iar apoi a fost numit la una dintre grupele de juniori ale clubului din Milano. Este antrenor la ”Primavera” din 2021, iar în sezonul precedent a reușit să câștige titlul.

Bogdan Lobonț, despre cea mai puternică amintire cu Cristi Chivu

Invitat la ”Poveștile Sport.ro”, Bogdan Lobonț a fost întrebat de realizatorul Andru Nenciu care a fost ”cea mai puternică amintire cu Cristi Chivu de la Amsterdam”, acolo unde cei doi foști internaționali au fost coechipieri la Ajax.

”Cea mai puternică amintire cu Cristi Chivu de la Amsterdam? Țin minte prima zi pe care am avut-o liberă la Ajax, am fost împreună să vizităm muzeele, Rijksmuseum și Muzeul Van Gogh. Încă nu înțelegeam cine știe ce, dar am rămas fascinat de toate operele lui Rembrandt și Van Gogh expuse acolo.

Asta se întâmpla în 2000, când am ajuns acolo. Apoi, după ce m-am căsătorit, în 2008, după ce eram deja plecat de la Ajax, am mers cinci zile cu soția la Amsterdam și am umblat pe jos și am vizitat în acele cinci zile cât nu am văzut în șase ani și jumătate petrecuți la Ajax”, a spus Lobonț.