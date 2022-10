Invitat la ”Poveștile Sport.ro”, Bogdan Lobonț a fost întrebat de realizatorul Andru Nenciu care a fost ”cea mai puternică amintire cu Cristi Chivu de la Amsterdam”, acolo unde cei doi foști internaționali au fost coechipieri la Ajax.

Lobonț, fascinat de Rembrandt și Van Gogh

”Cea mai puternică amintire cu Cristi Chivu de la Amsterdam? Țin minte prima zi pe care am avut-o liberă la Ajax, am fost împreună să vizităm muzeele, Rijksmuseum și Muzeul Van Gogh. Încă nu înțelegeam cine știe ce, dar am rămas fascinat de toate operele lui Rembrandt și Van Gogh expuse acolo.

Asta se întâmpla în 2000, când am ajuns acolo. Apoi, după ce m-am căsătorit, în 2008, după ce eram deja plecat de la Ajax, am mers cinci zile cu soția la Amsterdam și am umblat pe jos și am vizitat în acele cinci zile cât nu am văzut în șase ani și jumătate petrecuți la Ajax”, și-a adus aminte Bogdan Lobonț.

Cariera lui Bogdan Lobonț

”Școlit” la Corvinul Hunedoara, Lobonț a mai jucat în România pentru Rapid și Dinamo. Prima experiență în străinătate a fost la Ajax Amsterdam, după care au urmat Fiorentina și AS Roma, în Serie A.

După ce și-a încheiat cariera de jucător, pentru Lobonț a urmat o scurtă perioadă ca antrenor. A pregătit-o pe U Cluj între 2018 și 2019, și a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă.

A lucrat apoi în staff-ul lui Cosmin Contra la națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. Lobonț a fost și selecționerul României U20 între 2021 și 2022, iar în prezent este liber de contract.

