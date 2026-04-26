Cristi Chivu poate fi în pericol după scandalul din Serie A! Șeful arbitrilor, anchetat pentru favorizarea lui Inter

Gianluca Rocchi , șeful arbitrilor din Serie A , este în centrul unui scandal care a zguduit fotbalul italian. Oficialul este anchetat de către procurori pentru că ar fi favorizat-o pe Inter Milano .

Conform Gazzetta dello Sport, Gianluca Rocchi este suspectat de fraudă sportivă, din cauza unor presupuse delegări favorabile lui Inter în perioada când antrenor al formației milaneze era Simone Inzaghi.

Acesta este unul dintre cele mai serioase cazuri din fotbalul italian și are trei capete de acuzare pe care le-au analizat anchetatorii.

Gianluca Rocchi a reacționat după ce informațiile legate de anchetă au fost făcute publice și își susține nevinovăția.

Totodată, șeful arbitrilor din Serie A a decis să își suspende activitatea pentru a nu afecta ancheta în curs.

„Sunt sigur că am acționat întotdeauna corect și am încredere deplină în justiție.

Am decis să mă suspend, cu efect imediat, din funcția mea.”, a declarat Gianluca Rocchi.

Rămâne de văzut dacă la finalizarea anchetei, echipa lui Cristi Chivu va avea de suferit sau nu, . Dacă acuzațiile se vor dovedi adevărate, atunci acesta ar putea fi unul dintre cele mai grave scandaluri de arbitraj din fotbalul italian.

Inter este foarte aproape să cucerească titlul în Italia cu Cristi Chivu pe bancă, iar „nerazzurrii” ar putea să o facă chiar în această etapă.

Partida Torino - Inter, din runda a 34-a din Serie A, va avea loc duminică, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.