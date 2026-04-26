Cristi Chivu poate fi în pericol după scandalul din Serie A! Șeful arbitrilor, anchetat pentru favorizarea lui Inter

Cristi Chivu poate fi în pericol după scandalul din Serie A! Șeful arbitrilor, anchetat pentru favorizarea lui Inter Serie A
Un nou scandal de arbitraj a zguduit Serie A.

Gianluca Rocchi, șeful arbitrilor din Serie A, este în centrul unui scandal care a zguduit fotbalul italian. Oficialul este anchetat de către procurori pentru că ar fi favorizat-o pe Inter Milano.

Echipa lui Cristi Chivu, implicată într-un scandal uriaș de arbitraj 

Conform Gazzetta dello Sport, Gianluca Rocchi este suspectat de fraudă sportivă, din cauza unor presupuse delegări favorabile lui Inter în perioada când antrenor al formației milaneze era Simone Inzaghi.

Acesta este unul dintre cele mai serioase cazuri din fotbalul italian și are trei capete de acuzare pe care le-au analizat anchetatorii.

Gianluca Rocchi a reacționat după ce informațiile legate de anchetă au fost făcute publice și își susține nevinovăția. 

Totodată, șeful arbitrilor din Serie A a decis să își suspende activitatea pentru a nu afecta ancheta în curs.

„Sunt sigur că am acționat întotdeauna corect și am încredere deplină în justiție.

Am decis să mă suspend, cu efect imediat, din funcția mea.”, a declarat Gianluca Rocchi.

Rămâne de văzut dacă la finalizarea anchetei, echipa lui Cristi Chivu va avea de suferit sau nu, . Dacă acuzațiile se vor dovedi adevărate, atunci acesta ar putea fi unul dintre cele mai grave scandaluri de arbitraj din fotbalul italian.

Inter este foarte aproape să cucerească titlul în Italia cu Cristi Chivu pe bancă, iar „nerazzurrii” ar putea să o facă chiar în această etapă.

Partida Torino - Inter, din runda a 34-a din Serie A, va avea loc duminică, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: Cristi Chivu, foarte aproape de Scudetto
Cristi Chivu vrea să-și transfere „copilul” la Inter Milano. Pe cine a pus ochii
Mesajul surprinzător al lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre titlu. Cum le-a răspuns contestatarilor
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după eliminarea de la Madrid
Mirel Rădoi, aruncat „în gura lupilor”! Turcii s-au convins după debutul de coșmar
UTA - Farul 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro! Arădenii au trecut pe lângă deschiderea scorului
Trădare la FCSB? Mihai Stoica a explodat după ce a aflat pe cine vrea să ia Pintilii la națională: „M-ar deranja”
Fața la Joc a fost pe PRO TV și pe VOYO! Show total cu Diana Bulimar și Sorin Pârcălab
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



Trădare la FCSB? Mihai Stoica a explodat după ce a aflat pe cine vrea să ia Pintilii la națională: „M-ar deranja”
Fostul atacant de la FCSB s-a retras și a intrat în afaceri: „Am avut oferte din România să continui”
Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere: fosta gimnastă și-a urmat visul
Aryna Sabalenka a scris doar patru cuvinte după ce a eliminat-o pe Jaqueline Cristian de la Madrid Open
Fața la Joc a fost pe PRO TV și pe VOYO! Show total cu Diana Bulimar și Sorin Pârcălab
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

