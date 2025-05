Cristi Chivu i-a convins pe italieni! Cum l-au descris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport pe tehnicianul român

Italienii, convinși că Dennis Man va pleca în vară

”My Man: gesturile și realizările unei extreme pe care nu am știut să le înțelegem”, a titrat jurnalistul Simone Lorini un editorial în Parma Live.

Lorini și-a început editorialul prin a anunța o ruptură ce pare iremediabilă între Dennis Man și Parma. Jurnalistul din ”Cizmă” este convins că internaționalul român îi va părăsi pe ”Cruciați” în vară, asta dacă nu va avea o revenire senzațională pe final de sezon.

”Am dedicat episodul de podcast de astăzi călătoriei lui Dennis Man în tricoul Parmei, o călătorie care pare să se apropie iremediabil de final. Relația deteriorată cu suporterii (deși câteva goluri pot repara multe), frământări emoționale (a plâns după meciurile cu Lazio și Como), fluierături pe care, din punctul meu de vedere, le consider absurde, și un prim sezon de Serie A pe care nu ezit să îl numesc dezamăgitor, pentru că Man, cel pe care am ajuns să-l cunosc și să-l apreciez pe parcursul aventurii sale la Parma, culminată cu sezonul de top din ultimul an în Serie B, ar fi trebuit să ofere o stagiune cu cel puțin 7-8 goluri și tot atâtea assisturi. (...)

Cele trei ocazii ratate în minutele de prelungire împotriva lui Como sunt, poate, imaginea perfectă a celor patru ani și jumătate împreună: un talent pur, care și-a arătat calitățile prea rar, cu momente de vârf impresionante, dar și cu absențe prelungite nejustificat”, a scris italianul.