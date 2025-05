Simone Lorini, un jurnalist italian care se ocupă de Parma, a scris un editorial dedicat aventurii lui Dennis Man la echipa antrenată în prezent de Cristi Chivu, o aventură despre care Lorini scrie că se apropie de final.

Italienii, convinși că Dennis Man va pleca în vară

”My Man: gesturile și realizările unei extreme pe care nu am știut să le înțelegem”, a titrat jurnalistul Simone Lorini un editorial în Parma Live.

Lorini și-a început editorialul prin a anunța o ruptură ce pare iremediabilă între Dennis Man și Parma. Jurnalistul din ”Cizmă” este convins că internaționalul român îi va părăsi pe ”Cruciați” în vară, asta dacă nu va avea o revenire senzațională pe final de sezon.

”Am dedicat episodul de podcast de astăzi călătoriei lui Dennis Man în tricoul Parmei, o călătorie care pare să se apropie iremediabil de final. Relația deteriorată cu suporterii (deși câteva goluri pot repara multe), frământări emoționale (a plâns după meciurile cu Lazio și Como), fluierături pe care, din punctul meu de vedere, le consider absurde, și un prim sezon de Serie A pe care nu ezit să îl numesc dezamăgitor, pentru că Man, cel pe care am ajuns să-l cunosc și să-l apreciez pe parcursul aventurii sale la Parma, culminată cu sezonul de top din ultimul an în Serie B, ar fi trebuit să ofere o stagiune cu cel puțin 7-8 goluri și tot atâtea assisturi. (...)

Cele trei ocazii ratate în minutele de prelungire împotriva lui Como sunt, poate, imaginea perfectă a celor patru ani și jumătate împreună: un talent pur, care și-a arătat calitățile prea rar, cu momente de vârf impresionante, dar și cu absențe prelungite nejustificat”, a scris italianul.

Simone Lorini: ”Fanii au văzut că idolul lor le-a întors spatele!”

Lorini a vorbit apoi despre greșelile pe care Parma le-a făcut în privința fotbalistului român și despre reacțiile acide primite de Man din partea suporterilor ”cruciați”. Editorialistul nu și-a pierdut, însă, complet încrederea în internaționalul român și visează ca Dennis Man să marcheze golul prin care Parma se va salva de la retrogradare în această stagiune.

”În acest editorial vreau să vorbesc despre acel Man pe care l-am cunoscut eu, despre viziunea mea personală asupra unui jucător pe care, după părerea mea, nu am știut să-l apreciem și să-l valorificăm. Pentru că, sincer, nu văd în Serie A prea multe extreme mai bune decât el.

Un moment: Dennis nu poartă nicio responsabilitate pentru acest eșec? Dimpotrivă. Dar Parma este cea care l-a cumpărat la un preț complet desprins de realitate în încercarea disperată de a evita retrogradarea și ar fi trebuit să aibă tot interesul să-l valorifice pe teren, lucru care s-a întâmplat prea rar, fără continuitate și, mai ales, fără să înțeleagă momentul potrivit, în special cel al despărțirii (complicat, recunosc).

Eu, personal, nu l-aș fi cedat niciodată în august, proaspăt după semnarea prelungirii, și aș fi resimțit plecarea lui și în ianuarie, deși probabil atunci motivația sa atinsese un punct fără întoarcere.

Aleg să interpretez astfel: publicul de pe Tardini a văzut în ultimele evoluții ale românului un act de trădare, o iubire neîmpărtășită, o dezamăgire profundă, pentru că idolul ales le-a întors spatele. Cel mai trist final posibil pentru o aventură lungă, în care Man a fost jucătorul cel mai bine plătit din lot pe toată durata ei, dacă vrem să fim mai puțin romantici.

Și atunci, adio, my Man: visez să te văd marcând golul salvării și oferind înapoi dragostea publicului din Parma. Apoi, vor cădea, meritat, cortinele peste aventura unei extreme pe care nu am știut să o înțelegem”, a mai scris Lorini.