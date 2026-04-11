Echipa antrenorului român are șanse mari să devină campioană în Serie A în acest sezon, primul sezon complet pentru Chivu la o echipă de seniori.

Calhanoglu a dezvăluit care este diferența între Chivu și Inzaghi

Cu șapte etape înainte de finalul campionatului, Inter este lider, cu 72 de puncte, la șapte lungimi în fața lui Napoli, echipa aflată pe locul doi. De altfel, Inter poate face eventul. Nerazzurrii vor juca împotriva celor de la Como în semifinalele Cupei Italiei. În tur, meciul s-a terminat la egalitate.

Hakan Calhanoglu a vorbit despre diferențele dintre Cristi Chivu și Simone Inzaghi, fostul antrenor al echipei. Mijlocașul a evidențiat faptul că antrenorul român este mult mai apropiat de jucători decât Inzaghi.

”Am o relație minunată cu Simone: chiar și-a dorit să mă aibă în echipă. Chivu este și mai empatic, mai apropiat de jucători. Îi pasă de cum te simți în afara terenului”, a spus Hakan Calhanoglu, conform TuttoMercatoWeb.

Hakan Calhanoglu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu

Hakan Calhanoglu a emoționat o lume întreagă zilele trecute atunci când l-a omagiat pe Mircea Lucescu, după moartea antrenorului, printr-un mesaj emoționant.

”Nu ai fost doar un antrenor, ci și un caracter minunat. Ai muncit din greu pentru mine. Îmi voi aminti mereu de tine cu respect și recunoștință. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu”, a fost mesajul transmis de starul lui Inter Milano.