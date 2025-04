"Chivu va prelua o echipă cu pretenții din Italia!" Previziunea lui Iosif Rotariu

Piatra de temelie a carierei a pus-o la Inter Primavera, iar după o perioadă în care a fost dorit și de echipe din România, Cristi Chivu a fost numit antrenor la Parma. Impresariat de italianul Pietro Chiodi, Chivu are ca obiectiv mențienerea echipei în Serie A, iar presa din Cizmă îi prevede un viitor interesant în actuala meserie.



Și din România fostul căpitan al primei reprezentative e urmărit, analizat și susținut. Unul dintre foștii mari fotbaliști români, Iosif Rotariu, are cuvinte de laudă despre reșițeanul câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano.

Iosif Rotariu: "Cristi Chivu i-a adus Parmei un plus de organizare, un plus de disciplină"

Rotariu, stabilit în Timișoara, e în prezent scouter pentru Farul Constanța, echipa lui Gică Hagi. A jucat la Campionatul Mondial din Italia și a fost primul căpitan străin din istoria lui Galatasaray Istanbul.



"Mi se pare că echipa arată foarte bine, am văzut-o cu Inter, a adus Cristi un plus organizare, un plus de disciplină, chiar îmi place Parma cu el. Îi prevăd un viitor strălucit în antrenorat. Va sta un an-doi la Parma, iar apoi va prelua o echipă cu pretenții din Italia. Eu asta prevăd.



El e din Reșița, eu din Prigor, e de lângă mine Cristi. E serios, ambițios, a luat-o de la juniori cu antrenoratul, a ales Italia, cred că mulți conducători de club îl urmăresc cu atenție pe Cristi. Eu îi doresc numai bine, e la o vârstă bună (n.r.: 45 de ani) pentru a pune bazele unei cariere de succes și în antrenorat. Știm toți ce exemplu de ambiție, devotament și sacrificiu a fost când juca fotbal", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Chivu a fost lăudat recent și de Marco Ballotta.