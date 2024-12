Chivu, viața după accidentarea horror la cap: „Nu aveam puncte de reper, cădeam pe jos! Am reînvățat să merg și să alerg”

Întrebat cum a avut puterea mentală să treacă peste momentele de suferință, Chivu a mărturisit că în perioadele de singurătate, care nu au fost puține, a învățat să vorbească cu el însuși, a învățat să se uite în oglindă și să își controleze gândurile: „Nu știu cum am făcut, dar cu timpul, în foarte mulți ani, am reușit asta. Când nu am reușit, am apelat și la specialiști. Au fost multe momente în viață, etape, în care singur nu am reușit, pentru că erau niște lucruri pe care eu nu le vedeam a fi fair față de sacrificiile pe care le făcusem”.

Chivu, tripleta unică în Italia

Pe lângă oportunitatea de a fi la Verona, acolo unde a beneficiat de servicii medicale salvatoare, românul a mai avut șansa de a fi sprijinit de Jose Mourinho, un antrenor care a crezut în el, precum și de coechipierii colegi care i-au fost aproape.

În acel an, Inter Milano a cucerit tot ce se putea cuceri: Liga Campionilor, Il Scudetto și Cupa Italiei. Niciun club din Italia nu a mai reușit „tripleta” până în acest moment, iar în Europa sunt numai câteva echipe care se pot mândri cu această performanță, în frunte cu Real Madrid, Bayern Munchen și FC Barcelona.

„Nimeni nu și-a propus asta la început de sezon. Sigur că, la un club ca și Inter, ambițiile sunt foarte mari, încerci să câștigi tot ce se poate câștiga, dar te trezești în luna mai, când ai de jucat o finală de Cupa Italia, ești în cărți să câștigi campionatul și joci o semifinală de Liga Campionilor. Atunci zici: <Hopa! Se poate! Hai să vedem ce iese>”, și-a amintit Chivu.

Este nevoie și de noroc pentru un asemenea triumf, în sensul ca echipa să fie ferită de accidentări care să îi deregleze angrenajul. Apoi, intervin calitatea și unitatea grupului și, desigur, priceperea antrenorului.