Multă vreme considerată principala contracandidată a lui Inter în lupta la titlu, AC Milan nu mai are nicio șansă la Scudetto - trofeul urmând să meargă, probabil încă din această seară, la echipa lui Cristi Chivu.

AC Milan, din candidată la titlu, la emoții pentru Champions League!

Duminică, în ziua în care Inter poate obținere matematic trofeul, AC Milan a suferit un nou eșec, 0-2 contra lui Sassuolo, după golurile lui Berardi (8') și Lauriente (47'). Echipa lui Max Allegri a jucat în 10 de la jumătatea primei reprize, după ce Fikayo Tomori a fost eliminat pentru două galbene.

Cu trei etape rămase de jucat, AC Milan e pe 3, cu 67 de puncte, însă poate fi devansată de Juventus, în cazul în care torinezii vor învinge Verona, astăzi.

4 eșecuri a suferit AC Milan în ultimele 7 etape din Serie A: 0-1 vs. Lazio, 0-1 vs. Napoli, 0-3 vs. Udinese și 0-2 vs. Sassuolo.

Finalul de sezon se poate transforma într-un coșmar pentru AC Milan în cazul în care va pierde top 4 și implicit va rata Champions League. Scenariul pare însă puțin probabil, având în vedere distanța de 5 puncte față de Como și programul destul de accesibil al "rossonerrilor".

În ultimele trei runde din Serie A, AC Milan va înfrunta Atalanta (acasă), Genoa (deplasare) și Cagliari (acasă).