Chivu, la un pas sa fie antrenor in Serie A! Cu cine negociaza

Chivu e dorit secund de fostul antrenor al Romei, Eusebio Di Francesco.

Acesta tocmai a fost anuntat oficial la Sampdoria. Din viitorul sau staff ar urma sa faca parte si Cristi Chivu, anunta presa din Italia. Chivu a pregatit-o in ultimul sezon pe Inter U14. Tratativele dintre fostul capitan al Romaniei si Sampdoria sunt in plina desfasurare. Di Francesco trebuie sa-si definitiveze staff-ul pana saptamana viitoare.



Cristi Chivu are mai mult de 300 de prezente in Serie A in tricoul Romei si al lui Inter.