Încă de duminică, clubul a oferit un hint pe rețelele social medie cu privire la o nouă mutare la echipă, iar fanii au devenit nerăbdători să afle cine este noul jucător.

HUGE news in the next 24 hours???? #como #serieB #blunelcuore pic.twitter.com/VKw3cRi4Rv

Cesc Fabregas a fost prezentat astăzi la Como, clubul italienesc din Serie B. Pe Twitter, oficialii contului au postat un video cu fostul jucător al Barcelonei semnând autografe pentru suporterii grupării din Lombardia.

The wait is (almost) over ????⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ