AC Milan s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la US Cremonese, într-un meci decis abia în ultimele minute. Rezultatul contează direct și pentru Cristi Chivu, antrenorul liderului din Serie A.

Cât s-a terminat Cremonese - AC Milan

Partida a fost echilibrată până aproape de final și tabela a rămas neschimbată până în minutul 89. Atunci, Strahinja Pavlovic a deschis scorul după o centrare deviată a lui Luka Modric.

În prelungiri, în minutul 94, Leao a închis meciul după o acțiune rapidă și o pasă decisivă a lui Christopher Nkunku.

Victoria o aduce pe Milan la 10 puncte de liderul Inter Milan, după ce diferența ajunsese la 13. Inter, antrenată de Cristi Chivu, are 67 de puncte, cu 22 de victorii, un egal și patru înfrângeri.

În etapa a 28-a urmează derby-ul decisiv. AC Milan și Inter se vor duela duminică, 8 martie, de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.