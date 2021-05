"In acest moment, toate drumurile duc in afara Italiei!" Ce indicii a oferit Buffon despre echipa la care ar putea juca in sezonul urmator

Buffon este pregatit de o noua aventura.

Buffon a revenit la Juventus in 2019, dupa o aventura de un an la PSG. Toata lumea credea ca legendarul portar se va retrage de la clubul torinez, pentru care a adunat 19 sezoane, dar Buffon a socat din nou. In urma cu o saptamana a anuntat ca aventura sa la Juventus se incheie.

Goalkeeper-ul nu ia, insa, un calcul o eventuare retragere, cu toate ca are 43 de ani, declarand ca are nevoie de doua saptamani pentru a oferi un raspuns in legatura cu viitoarea destinatie. Gigi, cum este alintat de fani, a tinut sa isi manifeste dragostea pentru Juventus si Parma, sustinand ca in Italia numai pentru cele doua echipa va putea evolua vreodata.

"In acest moment, toate drumurile duc in afara Italiei. Asa ca deocamdata nu am nicio idee unde voi juca, dar in Italia nu as putea sa joc decat pentru Juventus si Parma.

Cred ca pentru a progresa am nevoie de o experienta diferita fata de Serie A, ca atunci cand m-am dus la Paris, la PSG, acolo a fost o experienta frumoasa din care am invatat multe.

Imi place sa vad o alta cultura, sa invat o limba straina, sa ma adaptez altor conditii. Conteaza nu doar ca jucator, ci ca persoana.

I-am spus impresarului meu sa excluda insa cluburi din nordul Europei, nu vreau acolo, nu ma atrage, exclud din start. Asa ca deocamdata nu am nicio idee unde voi juca", a dezvaluit Buffon.

Pentru a nu mai fi intrebat mereu cand se retrage, italianul a tinut sa precizeze ca si-a fixat o limita in ceea ce priveste cariera de jucator profesionist.

"Uite, sunt sincer, mi-am setat un termen maxim, pana in iunie 2023. Acela ar fi maximul, mai mult de atat nu se poate", a declarat Buffon pentru The Guardian.

Ajuns la 43 de ani, portarului ii mai lipseste doar trofeul Champions League din palmares. A castigat Cupa Mondiala, Cupa UEFA cu Parma, 10 titluri cu Juventus, 6 Cupe ale Italiei si un titlu de campion in Franta.