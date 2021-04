Juventus i-a gasit inlocuitor lui Pirlo! Conducerea clubului i-a dat ultimatum si are un nume mare pe lista

Sezonul dezastruos al lui Juventus continua dupa ce au scos doar un 2-2 in ultima etapa pe terenul rivalei, AC Torino.

Eliminata din Champions League si cu sanse infime la castigarea titlului, conducerea lui Juventus pare ca in sfarsit si-a pierdut rabdarea cu antrenorul debutant Andrea Pirlo, care a "reusit" pana in acest moment sa aiba cel mai prost sezon al clubului din ultimii 10 ani.



Gazzetta Dello Sport scrie ca luna aprilie va fi decisiva pentru Pirlo, care, pe langa partida cu Napoli, va avea un alt duel dificil pentru un loc de Champions League, cel cu Atalanta. Italienii scriu ca schimbarea antrenorului poate deveni o realitate in cazul in care Juventus va fi invinsa miercuri de Napoli.



Chiar daca Andrea Pirlo a fost reconfirmat in functie de vicepresedintele Pavel Nedved, presedintele clubului, Andrea Agnelli, s-a intalnit recent cu Massimiliano Allegri, fostul antrenor al lui Juventus, care a pregatit echipa in perioada 2014-2019. Seful lui Juventus si Allegri au in continuare relatii excelente, cei doi urmarind impreuna derby-ul cu Torino, disputat saptamana trecuta si incheiat la egalitate, scor 2-2.

Desi in momentul de fata nu ar exista o oferta oficiala pentru tehnician, Agnelli ar putea face un pas inainte in cazul in care Pirlo continua sa dezamageasca. O revenire l-ar tentat si pe Allegri, care, dupa despartirea de Juventus, din 2019, nu a mai antrenat nicio echipa. Tehnicianul de 53 de ani a castigat cinci titluri in Serie A, patru Cupe si doua Supercupe ale Italiei cu torinezii.