Asa ceva NU EXISTA! Icardi, ratarea DECENIULUI in derby-ul cu Milan! E incredibil cum a putut sa trimita! VIDEO

Mauro Icardi a sarbatorit recent 100 de goluri in Serie A.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Icardi, golgheter extraordinar pentru Inter in acest sezon, a avut parte de ratare surprinzatoare in derby-ul cu AC Milan de pe San Siro. Atacantul argentinian era singur cu toata poarta goala in fata, insa a lovit ciudat mingea, care a a iesit in aut de poarta! Icardi marcase in prima repriza, insa arbitrul a anulat reusita pe motiv de offside dupa ce s-a consultat minute bune cu imaginile video.