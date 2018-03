One man show! Icardi a dat 4 goluri in 21 de minute, Inter revine pe loc de Champions League: VIDEO

Mauro Icardi a fost omul meciului Sampdoria 0-5 Inter. Argentinianul a marcat de 4 ori!

Inter Milano s-a distrat in deplasarea de la Genova, cu Sampdoria, castigand cu 5-0! Perisic, o data, si Icardi, de patru ori, si-au trecut numele pe tabela de marcaj.

Icardi a reusit 4 goluri intr-un interval de doar 21 de minute. El a marcat primul gol in minutul 30 si si-a incheiat recitalul dupa pauza, in minutul 51.

In urma acestui rezultat, Inter a urcat pe loc de Champions league.

Icardi are 22 de goluri in acest sezon, fiind la doua lungimi in spatele lui Ciro Immobile, care a marcat de 24 de ori pana acum.

Inter ocupa in prezent locul 4, cu 55 de puncte. AS Roma e pe 3, cu 57 de puncte, in timp ce Lazio a ramas pe 5, cu 53 de puncte.