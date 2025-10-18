AS Roma - Inter Milano, de la 21:45. Cea mai bună apărare primește vizita celui mai bun atac. Echipe probabile + analiza lui Dan Chilom

Cristian Chivu revine în “Cetatea Eternă” în postură de antrenor al lui Internaționale Milano, după ce a evoluat de 85 de ori în tricoul romanilor. Între anii 2003-2007, Cristian Chivu a fost coleg cu Totti sau De Rossi. A marcat de 6 ori pentru AS Roma.

AS Roma - Inter Milano. Analiza lui Dan Chilom

Întorcându-ne la partida, ea se anunță una extrem de dificilă pentru echipa românului, pentru că Roma antrenată de Gian Piero Gasperini este o echipă foarte puternică anul acesta. 

Inter este pe poziția a patra, la egalitate cu Juve, și la un punct în spatele Milanului. 

Romanii au 15 puncte, sunt pe poziția secundă, dar la egalitate cu ocupanta primei poziții, Napoli. 

Se întâlnesc formatiile cu cea mai bună apărare, AS Roma, și cel mai bun atac, Inter. 

AS Roma - Inter Milano | Echipe probabile

ROMA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk

INTER - Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

În ultimele două întâlniri directe, fiecare echipă a pierdut pe propriul teren cu același scor, 0-1. 

Meciul se anunță extrem de echilibrat, casele de pariuri oferindu-i Romei o cotă de 3.30 la victorie. 

AS Roma - Inter Milano | Cote pariuri

Inter este cotat cu 2.25.

Iar egalul are o cotă de 3.20

  • Cel mai pariat scor corect la partida din această seară este 1:1, și are o cotă de 6.00

Trupa lui Chivu are cele mai multe goluri marcate până acum în campionat, 17. 

Roma are cea mai bună apărare din Serie A, doar 2 goluri primite în 6 partide. 

În ultime 10 partide directe, scorul este 8-2 pentru Inter. 

Chivu îl conduce cu 1-0 pe Gasperini la meciurile directe

Davide Massa va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,71 cartonașe galbene pe meci, și 0,21 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

X final

