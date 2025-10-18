AS Roma - Inter Milano, de la 21:45. Cea mai bună apărare primește vizita celui mai bun atac. Echipe probabile + analiza lui Dan Chilom

Cristian Chivu revine în “Cetatea Eternă” în postură de antrenor al lui Internaționale Milano, după ce a evoluat de 85 de ori în tricoul romanilor. Între anii 2003-2007, Cristian Chivu a fost coleg cu Totti sau De Rossi. A marcat de 6 ori pentru AS Roma.

AS Roma - Inter Milano. Analiza lui Dan Chilom



Întorcându-ne la partida, ea se anunță una extrem de dificilă pentru echipa românului, pentru că Roma antrenată de Gian Piero Gasperini este o echipă foarte puternică anul acesta.



Inter este pe poziția a patra, la egalitate cu Juve, și la un punct în spatele Milanului.



Romanii au 15 puncte, sunt pe poziția secundă, dar la egalitate cu ocupanta primei poziții, Napoli.



Se întâlnesc formatiile cu cea mai bună apărare, AS Roma, și cel mai bun atac, Inter.

AS Roma - Inter Milano | Echipe probabile



ROMA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk



INTER - Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez



În ultimele două întâlniri directe, fiecare echipă a pierdut pe propriul teren cu același scor, 0-1.

