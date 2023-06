Anunțul momentului în Italia: "Jose Mourinho semnează până în 2026!"

Deși s-ar fi aflat pe lista lui Paris Saint-Germain sau a naționalei Portugaliei, Mourinho a decis să rămână la AS Roma, iar acum ar fi aproape de prelungirea contractului.

Jose Mourinho rămâne la AS Roma și va semna un nou contract

"The Special One", care mai are un an de contract, va semna un contract nou, pe alte două sezoane, astfel că va fi "legat" de formația din capitala Italiei până în 2026, anunță Tuttosport, potrivit RomaPress.

"În opinia lui Dan Friedkin, Mourinho este omul potrivit pentru a conduce echipa, iar clubul va face tot ce poate pentru a-și asigura serviciile portughezului", a scris sursa citată.

Jose Mourinho este antrenorul lui AS Roma din 2021, iar până acum a strâns 110 partide pe banca grupării italiene.

Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United și Tottenham sunt echipele pe care le-a mai pregătit Mourinho în cariera sa.

În perioada petrecută la AS Roma, Jose Mourinho a disputat două finale europene, una câștigată (Conference League) și alta pierdută (Europa League).

