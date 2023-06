Antrenorul portughez a lăsat de înțeles că va avea o discuție cu șefii clubului în legătură cu viitorul său, după ce numele lui Mourinho a fost asociat cu mai multe cluburi importante în această vară.

Jose Mourinho pleacă de la AS Roma!

După două finale europene la rând cu AS Roma, Mourinho ar fi gata de o nouă aventură. Publicația Daily Star scria chiar înainte de finala Europa League că lusitanul a bătut palma cu PSG, iar mutarea este ”110% făcută”.

Acolo, Mourinho ar urma să-l înlocuiască pe Christophe Galtier, care nu i-a convins pe șefii parizieni, chiar dacă echipa a câștigat din nou titlul în acest sezon. Așteptările au fost mari cu privire la sezonul european din Champions League, competiție pe care PSG a părăsit-o încă din optimi.

Cu nervii întinși la maximum după finala de la Budapesta, Mourinho a vorbit și despre nemulțumirile pe care le are la actualul său club.

Jose Mourinho: ”Am obosit să fac totul singur”

„Merg în vacanță luni, până luni am timp să vorbesc cu cei din club, apoi vom vedea. Trebuie să luptăm pentru acești băieți. Sunt un om serios, le-am spus patronilor acum câteva luni că, în cazul în care voi fi căutat de un alt club, ei vor fi primii care vor afla.

Nu voi face nimic secret, sunt direct și onest. Am vorbit cu cei de la naționala Portugaliei în decembrie, dar nu am avut niciun alt contact. Mai am un an de contract cu Roma, asta e situația. Am obosit să fac totul singur, să fiu și om de comunicare, să pun mereu fața asta”, a spus Jose Mourinho, citat de Gazzetta dello Sport.

Jose Mourinho este antrenorul lui AS Roma din 2021, iar până acum a strâns 109 partide pe banca grupării italiene.

Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United și Tottenham sunt echipele pe care le-a mai pregătit Mourinho în cariera sa.