AC Milan a câștigat al 19-lea titlu din istorie, chiar împotriva marei rivale Inter. Astfel, „rossoneri” au orpit seceta de 11 ani fără triumf în competiția internă și și-au asigurat prezența în grupele UEFA Champions League.

Însă, triumful Milanului a privat-o pe campioana Italiei de serviciile lui Zlatan Ibrahimovic (40 ani). Starul suedez a decis să se opereze la genunchi, fiind nevoit să stea departe de teren timp de 8 luni. Cum Zlatan este așteptat să revină la începutul lui 2023, Stefano Piolo (56 ani) a decis să se întărească în compartimentul ofensiv. Antrenorul italian se va baza pe serviciile lui Divock Origi (27 ani), care a fost surprins deja de camerele de luat vederi la Milano, înainte de a semna contractul cu echipa de pe San Siro.

