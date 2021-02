A reusit sa o faca si pe asta! Radu Dragusin a inscris primul gol in fotbalul profesionist

Radu Dragusin nu a fost luat in lotul lui Juventus pentru derby-ul cu Napoli, care va avea loc sambata seara.

Totusi, el a reusit sa se evidentieze la echipa a doua a italienilor, unde a marcat un gol in victoria lui Juventus U23, impotriva lui Albinoleffe, scor 3-0. Juve U23 joaca in Serie C si este pe locul 4 in Grupa A.

Pentru Radu Dragusin acesta a fost primul gol pe care l-a marcat ca fotbalist profesionist. Inainte de acest gol, fundasul roman in varsta de 18 ani a inscris doar pentru echipa Primavera a torinezilor, unde a marcat 3 goluri in 22 de partide.

Site-ul lui Juventus a scris ca Dragusin a inscris un gol superb, dupa ce a trimis un sut cu exteriorul din marginea careului.

32’ |⚽| RADDOPPIO JUVE! Capolavoro di #Dragusin che, appena dentro l’area di rigore, si coordina e con l’esterno destro indirizza sotto l’incrocio il pallone del doppio vantaggio. Avanti così, ragazzi! ????#Under23 #AlbinoleffeJuve [0-2] #ForzaJuve — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 13, 2021

Gazzetta Dello Sport a scris ca lui Radu Draguisn ii va fi prelungit contractul pana in 2025.

"Directorul sportiv Fabio Paratici cauta o varianta contractuala care sa multumeasca toate partile implicate. Asa cum obisnuieste Juventus, anuntul oficial va fi facut la momentul potrivit, insa, la momentul actual, semnatura lui Dragusin pare doar o formalitate.Nu e o coincidenta ca la meciul cu Spal, Pirlo a ales o defensiva tanara, formata din De Ligt, Demiral si Dragusin", a scris publicatia italiana.

Intelegerea lui Radu Dragusin cu Juventus expira la finalul acestui sezon.