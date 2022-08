A plecat Dybala, iar Juventus îl face uitat. Decarul care este aproape de o mutare la Torino

Conducerea din Torino i-a adus în această perioadă de mercato pe Bremer (41 milioane de euro), Federico Chiesa (40 milioane), Paul Pogba (gratis), Angel Di Maria (gratis) și pe Andrea Cambiaso (8.5 milioane).

Însă, Juventus nu se oprește aici. Decarul lui Eintracht Frankfurt, Filip Kostic, este așteptat la echipă, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri.

Italianul a scris pe rețelele social media că transferul este chiar după colț, iar Filip Kostic urmează să semneze în cel mai scurt moment. Mijlocașul stânga a fost curtat și de West Ham, însă negocierile au picat, iar totul constă în mutarea la Juventus.

Juventus are prepared to complete Filip Kostic deal very soon. Final details are being discussed with Eintracht, it's matter of add-ons to reach full agreement on the fee and then Kostic will fly to Turin. ⚪️⚫️ #Juventus

West Ham deal, off - it's only Juventus for Kostic. pic.twitter.com/LGkCMUkOfV