Lovitură grea pentru PSG! Napoli pregătește o supermutare a goalkeeper-ului de bază al parizienilor

Napoli a terminat pe poziția a treia stagiunea trecută a primului eșalon italienesc (79p), la cinci puncte de locul doi (Inter, 84p) și la șapte de câștigătoarea Scudetto (AC Milan, 86p).

Luciano Spalletiti se pare că nu dorește să-l mai utilizeze pe Alex Meret, portarul cotat la 10 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Astfel, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Napoli caută să transfere un nou portar: Keylor Navas, de la Paris Saint-Germain.

Conducerea napoletană a deschis deja negocierile cu trupa pariziană, iar Navas are toate șansele să ajungă în Serie A în această perioadă de mercato, mai ales că tehnicianul Christophe Galtier își dorește să-l utilizeze mai mult pe Donnarumma.

Napoli are still working to sign a new goalkeeper. There’s no agreement yet for Kepa with Chelsea, while talks on with Paris Saint-Germain for Keylor Navas, separated deal from Fabián Ruíz. ???? #transfers

Second goalkeeper will be Salvatore Sirigu, done deal as @DiMarzio reports.