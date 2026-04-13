Jurnalistul italian Riccardo Trevisani a analizat lupta la vârf în cadrul emisiunii Pressing, difuzată de Mediaset, unde a scos în evidență erorile elvețianului în poarta milanezilor.

„S-a terminat acum. Și permiteți-mi să spun că Inter câștigă Scudetto fără portarul lor. Chiar și împotriva lui Como, a făcut două greșeli, a avut câteva ieșiri proaste. Și totuși Inter va câștiga Scudetto”, a spus Trevisani.

Inter, șanse mari să câștige titlul

Cu şase etape rămase şi un maxim de 18 puncte încă disponibile, Inter (75 de puncte) are acum un avans de nouă puncte faţă de Napoli (locul 2, 66 de puncte) şi un avans de doisprezece puncte faţă de AC Milan (locul 3, 63 de puncte).

Cu trei meciuri de jucat pe teren propriu şi patru meciuri împotriva unor echipe aflate în zona retrogradării sau aflate pe locuri codaşe în clasament, "nerazzurri" au toate şansele pentru a câştiga un al treilea "scudetto" în cinci ani, după 2021 şi 2024.