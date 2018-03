A aparut deja urmasul lui Mbappe! Acum 1 an era un necunoscut, acum e golgheter si la nationala! Ce oferta a primit

Un nou pusti precum Kylian Mbappe a aparut de nicaieri si a surprins pe toata lumea.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Patrick Cutrone este numele atacantului care a surprins in acest sezon de Serie A. Desi AC Milan a fost una dintre echipele care a cheltuit cei mai multi bani pe jucatori vara trecut, jucatorul promovat la echipa mare a devenit starul echipei!

La fel cum reusea Mbappe in 2017 sa impresioneze in primul lui sezon, Cutrone a marcat 15 goluri pentru AC Milan in toate competitiile si a fost convocat la echipa nationala! "In urma cu un an eram la echipa de Primavera si nu ma gandeam ca voi ajunge in acest punct, dar am aratat ce pot sa fac si am muncit mult. Antrenorii m-au ajutat foarte mult - de la cei de la juniori si pana la Montella si Gattuso.



Visele nu se termina niciodata, mai ales pentru cei tineri. Sper sa-mi fac debutul in curand (in echipa nationala). Insa pana acum nu am realizat nimic. Parintii ma ajuta mult sa raman cu picioarele pe pamant. Este o oportunitate pe care voi face tot posibilul sa nu o irosesc. Vreau sa ma antrenez si sa progresez. Acesta este punctul de plecare si vreau sa fac din ce in ce mai multe" a spus Cutrone in conferinta de presa a nationalei Italiei.

Sezonul excelent a lui Cutrone i-a facut pe cei de la AC Milan sa pregateasca o oferta pentru un nou contract astfel incat sa nu riste sa-l piarda. Conform Calciomercato, Cutrone ar urma sa semneze o noua intelegere cu Milan pentru 1.1 milioane de euro pe an, noul contract urmand sa nu aiba clauza de reziliere.