ACS Sapientia U23 a învins-o pe CSM Galaţi cu scorul de 4-1 (2-0, 1-0, 1-1), duminică, pe Patinoarul Dunărea, într-un meci din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

CSM Galați - Sapientia U23 1-4

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Lee Chiang, Tamas Kedves, Huba Sillo şi Angelo Ludvik. Pentru ACS Sapientia U23 a fost prima victorie din acest sezon, scrie Agerpres. Pentru gălăţeni a punctat Daniil Martinov.

Sapientia U23 este un club de hochei pe gheață din Cârța, județul Harghita, iar marcatorul Lee Chiang este un tânăr hocheist canadian de origine chineză.

În vârstă de 24 de ani, el este nou-venit în campionatul din România și a jucat ultima dată la Robert Morris University din NCAA.