Ovechkin, foarte aproape să doboare recordul lui Wayne Gretzky

Alex Ovechkin a ajuns la borna 888 de goluri marcate în NHL și mai are nevoie de doar șapte reușite pentru a bate recordul deținut de canadianul Wayne Gretzky, golgheterul all-time al competiției și hocheistul considerat cel mai valoros din istoria acestui sport.



Dacă va menține ritmul de înscriere de goluri, "Great 8" are mari șanse să treacă de această bornă istorică până la finalul stagiunii în curs. La începutul lunii martie 2025, el a decis să doneze o sumă egală cu totalul golurilor marcate în carieră pentru fiecare punct pe care îl va înscrie, după ce a trecut de borna 885.



Foarte iubit de fanii lui Washington Capitals și ai naționalei Rusiei, acesta a devenit extrem de contestat de suporterii adversarilor, din cauză că a recunoscut că are o relație apropiată cu Vladimir Putin și a apărat deciziile acestuia, chiar și atunci când s-a dovedit că acestea au dus la masacre sau asasinate. În 2014, după câștigarea Campionatului Mondial, a fost decorat cu Ordinul de Onoare al Rusiei de către Putin.



În NHL a jucat doar pentru Washington Capitals

Alexander Mikhailovich Ovechkin (39 de ani) este născut la Moscova și debutat în hocheiul profesionist la Dinamo Moscova, în 2001. A fost ales primul la NHL Draft din 2004. S-a alăturat lui Washington Capitals, în 2005, și a jucat pentru numai pentru roș-alb-albaștrii, până în prezent.



În palmares are numeroase distincții, printre care Stanley Cup (2018), Conn Smythe Trophy (2018), Russian Superleague (2005), Gagarin Cup (2013), NHL All-Star Game (13), NHL first All-Star Team (8), Art Ross Trophy (2008), Maurice "Rocket" Richard Trophy (8), NHL 2000s All-Decade First Team, NHL 2010s All-Decade First Team, Winter Olympics All-Star Team (2006), World Championships All-Star Team (2006, 2008), Kharlamov Trophy (8), Wayne Gretzky International Award (2019) și trei medalii de aur la Campionatele Mondiale (2008, 2012, 2014).



Foto - Getty Images