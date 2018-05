"Tigroaicele", pregatite pentru SOCUL cu Gyor! Neagu da semnalul de lupta: "Nu ne e frica de nimeni!"

Neagu a adus in vestiar cupa castigata de CSM acum 2 ani, ca sa-si motiveze colegele pentru Final Four-ul de la Budapesta! "Nu ne este frica de nimeni" spune Neagu.

Neagu o vede pe Gyor favorita in semifinala cu CSM! Se teme de ungurii care le vor primi pe romance ca-n iad, la Budapesta!



"Nu ne este frica de nimeni, mergem cu incredere! Am tot jucat cu Gyor in final 4 si nu am castigat niciodata si cred ca este timpul sa si castig impotriva Gyorului", a declarat Cristina Neagu.

Neagu a admirat trofeul Champions League castigat de CSM in urma cu doua sezoane. Ea l-a luat in 2015 cu Buducnost.

CSM a aflat ca 1500 de romani vor fi la Budapesta! "Nu stiu daca a fost special (n.red. cerere speciala), dar am avut nevoie de mai multe bilete", a mai precizat Neagu.