Se anunta NEBUNIE TOTALA in Ungaria! Romanii iau cu asalt sala din Budapesta: cate bilete s-au vandut pentru meciul cu Gyor in doar cateva ore

Se anunta nebunie totala in Ungaria. Romanii iau cu asalt sala din Budapesta.

CSM Bucuresti va juca impotriva celor de la Gyor pentru un loc in finala Ligii Campionilor. Suporterii romani au cumparat deja 1.000 de bilete la doar cateva ore dupa ce tichetele au fost scoase la vanzare.

Fiecare club are la dispozitie 250 de bilete, insa suporterii isi pot achizitiona tichete si pe cont propriu. Cel putin 2.000 de fani le vor sustine pe Neagu&Co. la duelul cu Gyor. Sala din Budapesta are 12.000 de locuri.



"Vreau sa profit de ocazia sata si sa rog romanii si sa fie in numar cat mai mare la Budapesta la acest final 4, avem nevoie mare de ajutorul lor si daca vor fi alaturi de noi in numar cat mai mare vom reusi sa facem o partida cat mai buna si sa-i reducem la tacere pe ceilalti 8, 9 mii de unguri care vor fi in sala", a declarat Oana Manea imediat dupa tragerea la sorti.

Turneul Final Four se disputa la Budapesta pe 12 si 13 mai.