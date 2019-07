Steaua si-a ales antrenorul. Un fost campion cu "ros-albastrii" va conduce echipa in noul sezon

Sandu Iacob este noul antrenor principal al echipei de handbal Steaua Bucuresti.

Sandu Iacob va pregati echipa incepand cu noul sezon competitional impreuna cu Tudor Vasile (antrenor secund) si Guillaume Veta (preparator fizic). Colectivul tehnic va fi coordonat de Vasile Stanga, fostul international roman si jucator al Stelei. Obiectivele de performanta fixate de catre conducerea clubului sunt clasarea echipei pe unul dintre primele trei locuri din Liga Zimbrilor, castigarea Cupei Romaniei si calificarea in cupele europene.



Fost component al echipei de handbal a clubului Steaua, in perioada 1997-2002, Sandu Iacob a cucerit 2 titluri de campion si 3 Cupe al Romaniei in cele 5 sezoane petrecute la clubul militar. International cu 154 de selectii pentru Romania, Iacob a purtat banderola de capitan al echipei nationale de handbal la Campionatul Mondial din Croatia (2009). Intre 2015 si 2018, el a fost antrenor secund al primei reprezentative de handbal si antrenor principal al echipei nationale U21. Ca tehnician, a mai pregatit echipele de club HC Vaslui, HC Dobrogea Sud Constanta si CSM Focsani.



In aceasta vara, Steaua i-a adus pe Gabriel Burlacu (CSU Suceava), Alexandru Bucataru (Cesson), Alexandru Capatana, Sergiu Olaru (ambii, CSS Sighisoara) si Valentin Ivancenko (Kartina Tiraspol), in timp ce echipa i-a pierdut pe Stefan Vijici (Dinamo), Marin Vegar (RK Rabotnik), Mohsen Babasafari (Poli Timisoara), Octavian Bizau, Mihai Merla, Mihai Becheru (toti, CSM Bucuresti) si Razvan Rapciuga. „Ros-albastrii” au o misune dificila sa intrerupa suprematia rivalilor de la Dinamo, care au castigat ultimele 4 titluri de campioana nationala.