Mihai Iosif cere derogare pentru Steaua. Reacția lui Daniel Oprița



Steaua este singura echipă fără drept de promovare din play-off-ul ligii secunde, dar continuă să încurce echipele care luptă pentru accesul direct în Superliga sau pentru baraj.

Miercuri, Steaua a învins FC Voluntari, scor 3-2, într-o partidă disputată în Ghencea, în runda a treia din play-off. Mihai Iosif, antrenorul ilfovenilor, a ținut să puncteze după meci diferența mare dintre situațiile celor două cluburi.

Iosif spune că situația Stelei, care nu are drept de promovare din cauza formei de organizare a clubului, ar trebui rezolvată într-un fel sau altul, având în vedere că echipa lui Daniel Oprița este constant în vârful ierarhiei.

"În această ligă a doua este vorba de caracter, de putere. În același timp, una e să joci cum jucăm noi și alta e să joci cum joacă Steaua, adică fără nicio presiune, teren, spectatori, timp frumos, totul frumos. Noi venim agitați, poate nu dormim noaptea. Sunt lucrurile total diferite între cele cinci echipe care luptă la promovare sau baraj și Steaua.

Este clar că mi-aș fi dorit ca în play-off să fie echipe care au drept de promovare și își doresc acest lucru. În același timp, oamenii de aici muncesc, antrenorii și jucătorii își fac treaba. Dar ce făceam dacă mai erau în play-off încă două echipe care n-aveau drept de promovare? Ce făceam atunci?

Să le dea o derogare, să se întâmple ceva din punct de vedere juridic ca să poate promova. Ei sunt an de an acolo, dar ei nu pot avea decât obiective personale. Ei vin relaxați meci de meci. Noi avem o relaxare total diferită", a spus Mihai Iosif.

De partea cealaltă, Daniel Oprița este resemnat: "Legea e lege. Dacă legea spune așa, nu mai poți să o schimbi și trebuie să o respectăm".

"Mie nu îmi place postura asta. Noi suntem sigura echipă fără drept de promovare. Toată lumea se supără dacă ne bate alta. Noi trebuie să batem pe toată lumea sau să pierdem cu toată lumea ca să nu supărăm pe nimeni. Vreau să le spun că nu există asta. Eu știu ce vorbește lumea, că ne dăm viața pentru alții, dar eu știu cum sunt eu și echipa. Când va veni returul cu FC Argeș, voi avea o ambiție și mai mare pentru că eu zic că a fost nemeritată acea înfrângere.

Am vorbit mereu de dreptul de promovare. Nu mai are rost să discutăm. Știam de dinainte, de ce să mai vorbim și să mai plângem? Pentru palmaresul băieților ar fi bine să ia locul 1, dacă tot n-avem drept de promovare. Păcat că am pierdut un obiectiv pe care l-am avut, acela de a fi neînvinși", a mai spus Oprița.