Minaur Baia Mare este ultima echipă calificată în turul 2 al Cupei României, după ce a învins-o duminică, pe teren propriu, pe Steaua Bucureşti, scor 39-26 (21-13).

”🤾‍♂️ HANDBAL

❤💙 Părăsim Cupa României după ce pierdem partida de la Baia Mare, cu Minaur: 26-39. Gazdele au dominat clar întâlnirea, a fost 21-14 la pauză. Antrenorul Ionuț Georgescu a mizat pe foarte mulți tineri, dând timp de joc tuturor.

Principalii marcatori ai Stelei au fost Andrei Călinescu 6 goluri, Bosko Stanisavljevic 5, Gabriel Burlacu 3 și Alin Roșu 3. Pentru echipa noastră urmează meciul de campionat cu Teutonii Ghimbav, luni, 19 octombrie, în Sala ”Apollo””, a postat fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni la handbal masculin (1968 și 1977).