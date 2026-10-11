Minaur Baia Mare este ultima echipă calificată în turul 2 al Cupei României, după ce a învins-o duminică, pe teren propriu, pe Steaua Bucureşti, scor 39-26 (21-13).
FOTO Steaua, eliminată din Cupa României încă din primul tur! Vremuri grele pentru câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni
Revenită din acest sezon în Liga Zimbrilor după un nou sezon de ”exil” în diviză secundă, Steaua București este o umbră a echipei de altădată.
”🤾♂️ HANDBAL
❤💙 Părăsim Cupa României după ce pierdem partida de la Baia Mare, cu Minaur: 26-39. Gazdele au dominat clar întâlnirea, a fost 21-14 la pauză. Antrenorul Ionuț Georgescu a mizat pe foarte mulți tineri, dând timp de joc tuturor.
Principalii marcatori ai Stelei au fost Andrei Călinescu 6 goluri, Bosko Stanisavljevic 5, Gabriel Burlacu 3 și Alin Roșu 3. Pentru echipa noastră urmează meciul de campionat cu Teutonii Ghimbav, luni, 19 octombrie, în Sala ”Apollo””, a postat fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni la handbal masculin (1968 și 1977).
Rezultatele din turul 1 al Cupei
Rezultatele complete ale partidelor din primul tur al competiţiei, disputate între 7-11 octombrie, sunt:
CS Unirea Sânnicolau Mare – CSU Suceava 30-44,
CSM Călăraşi – CS Iaşi 27-30,
CS Medgidia – CSU Tg. Jiu 46-35,
CSM Făgăraş – CS Bucureşti 33-26,
Dinamyc Zalău – CSM Odorheiu Secuiesc 30-29,
ACS Olympic RFH – Teutonii Ghimbav 18-38,
CSU Piteşti – CSM Oradea 43-42,
CSM Sighişoara – ”U” Cluj 28-26 (după aruncări de la 7 metri),
CSM Vaslui – CSM Constanţa 22-29,
CSU Târgovişte – CSU Timişoara 39-27.
Echipele calificate în turul 2, unde intră și ”greii”, în frunte cu eterna campioană Dinamo
În turul 2 s-au calificat: CSU Suceava, CS Iaşi, CS Medgidia, CSM Făgăraş, Dynamic Zalău, Teutonii Ghimbav, CSU Piteşti, CSM Sighişoara, CSM Constanţa, CSU Târgovişte şi Minaur Baia Mare.
Din turul secund intră în competiţie şi formaţiile din cupele europene, adică Dinamo Bucureşti (campioana ultimului deceniu și deținătoarea trofeului Cupei de sezoane bune), CSM Bucureşti, HC Buzău, Potaissa Turda şi SCM Poli Timişoara.
Tabloul meciurilor va fi stabilit prin tragere la sorţi, scrie news.ro.
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