Iacobini și echipa lui au dezvoltat un proiect educațional unde au strâns cei mai buni juniori de 16 și 17 ani, urmând să-i încorporeze și pe cei de 15 ani.

Copiii dispun de preparator fizic, psiholog sportiv și nutriționist! De la anul, CSU ASE va avea și echipă de handbal, ca răspuns la o inițiativă a Federației de specialitate.

Sportivii de la celelalte secții, în afara catchball-ului, sunt profesioniști?

La fotbal-tenis, volei și fitness-culturism au contracte de activitate sportivă și sunt remunerați uneori, în funcție de rezultatele lor.

Dar nu au contracte de profesioniști, nu?

Nu. Sunt semiprofesioniști. De la anul, vom avea și secție de handbal. A fost aprobată de conducerea ASE.

Și unde participați?

Mai întâi, în campionatul de tineret U23. La handbal va fi ca la baschet. Vrem să creăm o zonă tampon pentru seniorat. Avem sprijinul Federației Române de Handbal, care ne pune la dispoziție și sală în care să jucăm și să ne antrenăm. O federație care se implică, e deschisă. Ei au venit către noi și ne-au zis: „Asta e situația în handbalul românesc, ar fi bine dacă am avea și echipe în mediul universitar”.

Bănuiesc că s-au dus și spre alte facultăți...

Da, da, da. Vor să aducă handbalul spre mediul universitar și organizează un campionat puternic de tineret. Studenți, sportivi care nu ajung la CSM București, la Rapid, unde avem profesionistele plătite pe bani grei. Avem practicanți în România, dar mulți nu prind un contract. Și atunci li se deschide această oportunitate, de a juca în campionatul de tineret.

Cine-i plătește pe acești sportivi?

Nu vor fi plătiți. Vor avea plătite cheltuielile pentru a participa în competiție.

Deci joacă de plăcere?

La tineret, da. E o chestie generală, în toată țara.

Când termină clasa a 12-a, mulți juniori se lasă de sport. Nu mai au unde să joace!

Și masculin, și feminin?

Momentan, feminin. Vrem să fim încă o treaptă în piramidă pentru cluburile sportive școlare și LPS-uri (liceele cu program sportiv). Cutuma e în felul următor în momentul de față: când termini clasa a 12-a, ori prinzi contract la o echipă, ori te lași, pentru că nu mai ai unde să joci. Echipele mari nu te iau dacă nu ești la nivelul străinilor din lot, așa că te lași. Acum îi atragem spre facultate, le dăm niște burse, o cameră de cămin dacă vin din țară, o masă la cantină... Și îi ținem angrenați. Poate în trei ani reușesc să facă un pas. În cazul băieților, explozia valorică vine mai târziu.

Cine a avut ideea asta la federație?

Domnii Constantin Din (n.r. - președintele FR Handbal), Călin Vergheș și încă cineva, nu-i mai rețin numele. Spre deosebire de alte federații cu sporturi de echipă, cea de handbal a fost singura care a venit spre noi. Noi am mers cu baschetul și voleiul, fiindcă asta este infrastructura noastră. Pentru handbal, nu avem sală. Și ne-au spus că ne dau și sală.

Ce sală?

Floreasca. Pentru noi, e perfect. E relativ aproape de ASE, putem să creăm emulație cu studenții.

Și sportivi de unde?

La baschet avem sportivi care joacă în Liga națională, sunt studenți la noi. Ei joacă pentru noi în campionatul universitar.

Studenți la ASE, jucători la Rapid sau Voluntari

Deci cu baschetul și voleiul jucați în campionatul universitar.

Da, am ieșit locul 2 național și la volei, și la baschet. Și masculin, și feminin. Competițiile universitare sunt separat de Clubul Sportiv Universitar, care participă în competițiile naționale. E o legislație ciudată. În competițiile universitare participă studenți, ei nu trebuie să fie legitimați. Aici noi am mers cu sportivi de la Rapid, de la Craiova, de la Voluntari, echipe care joacă în prima ligă. Pentru că sunt studenții noștri. Deci acolo a participat ASE, nu CSU ASE. Sunt entități separate. La Universitare, echipele sunt făcute din studenți, sportivi amatori. Unele universități au doi-trei jucători de baschet și mai bagă niște băieți care sunt mai atletici.

Deci există clubul sportiv universitar și...

Și activități ale departamentului de educație fizică, unde se ocupă profesorii de sport. Iar anul acesta, ASE-ul a stat cel mai bine la amatori dintre toate universitățile din București. Mai bine decât UNEFS-ul!

În ce sens a sta mai bine?

A avut rezultate. Aici e și de noroc. Dacă ai norocul să-ți vină ca studenți niște sportivi buni...

Păi sportivii aceștia au timp să joace și pentru voi?

Își fac timp. Au și ei anumite beneficii. Dacă obțin rezultate bune, ASE le dă o bursă, cum s-a întâmplat și acum. Toate echipele de volei, baschet, și de la masculin, și de la feminin, sunt premiate.

700 de lei bursa pentru sportivii care joacă și pentru ASE!

Și cât e bursa?

700 de lei. Nu e mult, dar, pentru un student, e o sumă bună.

Cei are joacă la echipe profesioniste au salarii acolo, nu stau în bursele astea, bănuiesc...

Sunt unii care câștigă la cluburi cam 2000 de lei pe lună. La noi nu au antrenamente săptămânale, îi chemăm doar la competiții. Vin acolo, competiția durează un weekend, se joacă, se fac poze...

Deci clubul sportiv universitar pe care tu îl conduci participă la competiții naționale între...?

Cluburi departamentale, alte cluburi sportive.

Și echipa de baschet?

Echipa de baschet de la club este formată din sportivi legitimați la noi, la CSU ASE, și participă în campionatul național U18, U17, U16. Juniori. Aici este vorba de un proiect educațional. La baschet, am identificat aceeași problemă: tinerii sportivi ajung la 18 ani, termină liceul, se duc cu pieptul înainte spre sportul de performanță și văd că nu au loc la cluburile importante. Avem Liga Națională de baschet, care reprezintă Divizia A, și Liga 1 de baschet, care reprezintă Divizia B. În Liga 1 de baschet, avem CSM-uri (cluburi sportive universitare) și CSU-uri (cluburi sportive universitare), dar de prin țară. Tinerii din București joacă la vreo 70 de cluburi de juniori. La U18 sunt vreo 30 de echipe. Deci 30 înmulțit cu 12 sportivi – sunt 360 de tineri care termină junioratul. Rar, doi-trei dintre ei prind un contract la Rapid, să zicem. Restul n-au unde să joace. Și se pierd foarte mulți, pentru că nici nu sunt hotărâți să facă pasul și să plece din București, să se ducă în provincie... Și atunci, se lasă. E păcat.

Selecționată națională în ASE!

Și Federația nu face nimic pentru acești tineri?

Noi, ASE-ul, am făcut un proiect educațional împreună cu Mastercard, unde am strâns cei mai buni jucători de baschet născuți în 2006 și 2007 și urmează să-i strângem și pe cei din 2008. Planul este să atragem pe cei mai buni din țară până la terminarea liceului, iar atunci când devin studenți să facem în ASE o selecționată națională a României. Practic, ce face acum Federația Română de handbal venind spre facultăți, noi am gândit-o de acum doi ani pentru baschet. Avem parteneri importanți ca sponsori. Mastercard, după cum spuneam, e sponsorul principal, iar apoi sunt BCR, Regina Maria, Qinetiq și BNR. Sprijinul acestora se traduce în condiții bune pentru sportivi, adică antrenori, principal și secund, preparator fizic, psiholog sportiv, nutriționist.

De ce nu se vorbește mai mult în presă despre cluburile universitare?

Problema cluburilor sportive universitare o reprezintă lipsa de unitate. Suntem 31 de cluburi în țară și toți plecăm la bătălie în campionate naționale de juniori și de seniori. Cluburile sportive universitare intră cu un cuțit la o bătălie cu pistoale. Bugetul nostru anual este undeva la o sută și ceva de mii de euro pentru tot clubul. Vom merge în campionatul Ligii 1 cu echipa noastră de baschet, pe care o vom forma la anul din echipa de juniori U18, și vom întâlni, să zicem, CSM Constanța, care are un buget de 5 milioane de euro. Își permit să-și plătească jucători, să aducă jucători... Noi intrăm cu juniorii, ceilalți sunt cu seniorii. Planul nostru este să aducem juniori din toată țara și să facem o echipă puternică.

Cum îi aduceți?

Le dăm cazare, le dăm masă. Dacă găsim un sportiv bun la Iași, îi facem o ofertă să vină la noi.

Doar câte doi români pe echipă în campionatul național

Și de ce ar veni un sportiv de la Iași la Clubul Sportiv ASE?

Păi cluburile mari de baschet nu prea au români în lot, ele aduc mai mult străini. U BT Cluj are doi români, plus un american naturalizat. Oradea are un jucător naturalizat și un român. Rapid - la fel, doi români. Pntru că atât sunt obligate să aibă în echipă în momentul de față. Dacă n-ar fi obligativitate, nu i-ar avea nici pe aceștia. 12 echipe ori doi români egal 24 de jucători români. Atât.

Deci puține opțiuni pentru niște juniori care sunt cât de cât talentați.

Da. N-au unde să meargă.

Din mediul universitar, numai voi veți avea echipă de bashet in Liga 1?

Momentan, doar noi. Eu mi-aș dori să fie și alții. Agronomia a încercat, dar n-a reușit să strângă un grup. Contează și colectivul. Noi am luat o grămăjoară întreagă. Dacă faci selecție din toată țara, e posibil să nu se sudeze ca echipă. Noi am luat în primul an toată echipa campioană de la U16. În anul următor, la fel.

Cum le luați?

Am făcut un deal cu clubul care a ieșit campion. Majoritatea cluburilor de juniori își incheie activitatea la U16. Noi am luat de la „Dan Dacian”, din București.

Din provincie e mai greu să aduci copii de 16-17 ani, nu?

Am avut la echipa de fete anul trecut. Le-am mutat cu liceul, stau la cămin și au un vis, să ajungă baschetbaliste.