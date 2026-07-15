de Matei BARBU

Youri Tielemans a fost prezentat oficial la Manchester United, belgianul a fost transferat pentru 41.000.000 de euro. Mijloacasul avea contract cu Aston Villa până în anul 2028, iar gruparea din Birmingham "nu avea nicio intenție" să îl vândă pe belgian, scrie The Athletic.

Cu toate acestea, Manchester United a profitat de clauza de reziliere accesibilă, iar jucătorul a acceptat să facă pasul pe "Old Trafford".

Potrivit Transfermarkt, valoarea sa de piață este de 30.000.000 de euro

Youri Tielemans: "Să semnez cu un club atât de special este un sentiment incredibil"

"Diavolii Rosii" au anunțat transferul mijlocasului belgian pe site-ul oficial. Manchester United confirmă cu plăcere transferul lui Youri Tielemans la club. Mijlocașul a semnat un contract valabil până în iunie 2031.

"Tielemans, care a adunat 90 de selecții pentru naționala Belgiei, revine după participarea la Cupa Mondială FIFA, unde și-a condus echipa, în calitate de căpitan, până în sferturile de finală ale competiției.

În sezonul trecut, el a oferit șapte pase decisive pentru Aston Villa și a contribuit la câștigarea trofeului UEFA Europa League, marcând golul de deschidere în finala împotriva echipei SC Freiburg.

Dintre toți atacanții și mijlocașii din Premier League, Tielemans a reușit cele mai multe acțiuni de depășire a liniilor defensive la fiecare 100 de pase și s-a clasat pe locul al doilea la capitolul paselor care străpung liniile adverse sub presiune", se arată în comunicatul emis de United.

Youri Tielemans a declarat: „E greu de descris cât de mândru sunt să mă alătur clubului Manchester United. Să semnez cu un club atât de special este un sentiment incredibil. Este încununarea anilor de dedicare de când m-am îndrăgostit prima dată de fotbal.

m avut privilegiul de a cunoaște succesul în acest sport, iar acest lucru nu a făcut decât să-mi sporească dorința de a obține și mai mult. Ambiția tuturor celor din cadrul clubului este extrem de clară; suntem cu toții hotărâți să luptăm pentru cele mai importante trofee în anii ce vor urma".

Jason Wilcox, directorul sportiv al lui Manchester United, a reacționat după ce Youri Tielemans a semnat cu formația dirijată de Michael Carrick

"Youri a fost în mod constant unul dintre cei mai remarcabili mijlocași din Premier League în ultimii șapte ani. El deține toate calitățile tehnice, precum și ambiția și mentalitatea necesare pentru a reuși la Manchester United.

Constanța lui Youri este remarcabilă. El va aduce un plus de calm, creativitate și spirit de lider echipei noastre. Suntem încântați să primim un jucător cu o asemenea influență și experiență, atât pe teren, cât și în vestiar, în timp ce continuăm să construim o echipă capabilă să lupte pentru cele mai importante trofee", a spus Wilcox.